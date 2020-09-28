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28.09.2020 13:11
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ЕС подготовил новые санкции против России. На этот раз за строительство Крымского моста

Комитет постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе согласовал расширение санкционного списка за возможное нарушение суверенитета Украины.

«Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского (Крымского) моста», — сообщает 28 сентября корреспондент радио «Свободная Европа» («Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и ряд дочерних проектов внесены в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.) Рикард Йозвяк в Twitter.

Расширение санкционного списка также подтверждают дипломатические источники ТАСС.

Официальное решение Совета Евросоюза огласят на этой неделе. После этого санкции будут считаться вступившими в силу.

Строительство Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, началось в 2016 году. Его автодорожная часть была открыта в мае 2018-го в присутствии президента России Владимира Путина. Новый мост — самый протяжённый в России, его длина составляет 19 километров. Стоимость Крымского моста — 227,9 млрд руб., подрядчик проекта получил контракт на 222,4 млрд руб. В качестве генподрядчика выступает ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Компания была выбрана без конкурса из-за отсутствия конкурентов.

Впервые ограничения против физических и юридических лиц, которые обвиняются в нарушении суверенитета Украины, европарламентарии ввели в 2014 году. С тех пор ограничения неоднократно продлевались. Кроме того, в июне были продлены экономические и «крымские санкции» Евросоюза.

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Комментарии (7)

67832738
Пора покупать баксы. Завтра будут по 100.
Pilat
А-ха-ха-ха-ХА.
А за нагорный карабах будут санкции?
lamer
Эт Эстонцы чтоль? Мост скоро уже капиталить придется, а они только осознали.
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