ЕС подготовил новые санкции против России. На этот раз за строительство Крымского моста

«Послы ЕС одобрили санкции против двух человек и четырех компаний, ответственных за строительство Керченского (Крымского) моста», — сообщает 28 сентября корреспондент радио « Свободная Европа » («Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и ряд дочерних проектов внесены в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. — Прим. ред.) Рикард Йозвяк в Twitter.

Расширение санкционного списка также подтверждают дипломатические источники ТАСС.

Официальное решение Совета Евросоюза огласят на этой неделе. После этого санкции будут считаться вступившими в силу.

Строительство Крымского моста, соединяющего полуостров с Краснодарским краем, началось в 2016 году. Его автодорожная часть была открыта в мае 2018-го в присутствии президента России Владимира Путина. Новый мост — самый протяжённый в России, его длина составляет 19 километров. Стоимость Крымского моста — 227,9 млрд руб., подрядчик проекта получил контракт на 222,4 млрд руб. В качестве генподрядчика выступает ООО «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга. Компания была выбрана без конкурса из-за отсутствия конкурентов.

Впервые ограничения против физических и юридических лиц, которые обвиняются в нарушении суверенитета Украины, европарламентарии ввели в 2014 году. С тех пор ограничения неоднократно продлевались. Кроме того, в июне были продлены экономические и «крымские санкции» Евросоюза.