Евросоюз продлил антироссийские санкции по Украине

Совет ЕС принял решение продлить до середины марта индивидуальные санкции в отношении России.
«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев, до 15 марта 2021 года», — сообщается 10 сентября в опубликованном документе.
Еврочиновники подчеркивают, что ограничения действуют в отношении 175 лиц и 44 организаций.
Накануне послы стран — членов Евросоюза согласовали продление санкций.
Впервые ограничения против физических и юридических лиц, которые обвиняются в нарушении суверенитета Украины, европарламентарии ввели в 2014 году. С тех пор ограничения неоднократно продлевались. Кроме того, в июне были продлены экономические и «крымские санкции» Евросоюза.