FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +14
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
10.09.2020 17:55
0
Печать

Евросоюз продлил антироссийские санкции по Украине

Совет ЕС принял решение продлить до середины марта индивидуальные санкции в отношении России.

«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев, до 15 марта 2021 года», — сообщается 10 сентября в опубликованном документе.

Еврочиновники подчеркивают, что ограничения действуют в отношении 175 лиц и 44 организаций.

Накануне послы стран — членов Евросоюза согласовали продление санкций.

Впервые ограничения против физических и юридических лиц, которые обвиняются в нарушении суверенитета Украины, европарламентарии ввели в 2014 году. С тех пор ограничения неоднократно продлевались. Кроме того, в июне были продлены экономические и «крымские санкции» Евросоюза.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний