Евросоюз продлил антироссийские санкции по Украине

Совет ЕС принял решение продлить до середины марта индивидуальные санкции в отношении России.

«Сегодня совет постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев, до 15 марта 2021 года», — сообщается 10 сентября в опубликованном документе.

Еврочиновники подчеркивают, что ограничения действуют в отношении 175 лиц и 44 организаций.

Накануне послы стран — членов Евросоюза согласовали продление санкций.