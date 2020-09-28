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28.09.2020 12:48
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На Госуслугах запущен дневник самонаблюдения после прививки от ковида

Министерства здравоохранения и цифрового развития запустили онлайн-дневник самонаблюдения для граждан, сделавших прививку от коронавирусна. Он работает на едином портале госуслуг и в мобильном приложении.

Как сообщает Минцифры 28 сентября, ведение дневника доступно для всех граждан, получивших вакцину в рамках гражданского оборота. Для москвичей действует форма на официальном сайте мэра Москвы. В дневник вносятся отметки о самочувствии после прививки, а в случае недомоганий — об использованных медикаментах. Дневник сам будет напоминать о необходимости записать данные. Внесённая информация автоматически направляется в Минздрав для анализа и возможных консультаций.

Использование дневника добровольно. Он «не только поможет осуществлять эффективный медицинский контроль за состоянием здоровья вакцинированных, но также позволит расширить базу для наблюдения за реакцией организма на введение вакцины», отметил замминистра здравоохранения Павел Пугачев.

Пробные партии вакцины «Спутник V» поставлены в рамках гражданского оборота во все регионы. В первую очередь прививки получат граждане, входящие в группы риска, — прежде всего медики и педагоги. Как сообщил 28 сентября директор разработавшего вакцину Центра Гамалеи Александр Гинцбург, вакцину получили уже более 5 тысяч добровольцев, нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна.

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