На Госуслугах запущен дневник самонаблюдения после прививки от ковида

Министерства здравоохранения и цифрового развития запустили онлайн-дневник самонаблюдения для граждан, сделавших прививку от коронавирусна. Он работает на едином портале госуслуг и в мобильном приложении.

Как сообщает Минцифры 28 сентября, ведение дневника доступно для всех граждан, получивших вакцину в рамках гражданского оборота. Для москвичей действует форма на официальном сайте мэра Москвы. В дневник вносятся отметки о самочувствии после прививки, а в случае недомоганий — об использованных медикаментах. Дневник сам будет напоминать о необходимости записать данные. Внесённая информация автоматически направляется в Минздрав для анализа и возможных консультаций.