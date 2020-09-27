Третий день без еды: студентки СПбГУ рассказали о принудительном голодном карантине из-за коронавируса

Студентки Санкт-Петербургского университета рассказали о том, что их закрыли на карантин в общежитии в Петергофе после контакта с преподавателем, у которого даже не выявили коронавирус.



Как рассказала «Фонтанке» Анна 27 сентября, в пятницу вечером её вместе с другими обитателями блока посадили на двухнедельный карантин. При этом комендант не показала им никаких приказов или распоряжений. Но пригрозила отчислением за нарушение изоляции. При этом её условия студентов совершенно не устраивают.

«Администрация университета не обеспечила нас никакими условиями: у нас нет еды, воды, мы не можем сдать вещи в прачечную или выйти на кухню, потому что нам запрещено покидать блок, нам угрожали отчислением, наши пропуска заблокированы, — рассказала Анна. — Комендант сказала, что мы можем звонить ей и просить купить необходимые продукты, но в пятницу вечером она ушла на выходные, и сегодня мы третий день сидим без еды, доедая небольшие запасы. К нам даже курьер никак не попадет, потому что сначала ему нужно пройти через КПП в студгородок, потом мимо вахтерши в общежитие и потом уже к дверям моего блока».