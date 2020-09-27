FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +14
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
27.09.2020 19:16
36
Печать

Третий день без еды: студентки СПбГУ рассказали о принудительном голодном карантине из-за коронавируса

Студентки Санкт-Петербургского университета рассказали о том, что их закрыли на карантин в общежитии в Петергофе после контакта с преподавателем, у которого даже не выявили коронавирус.

Как рассказала «Фонтанке» Анна 27 сентября, в пятницу вечером её вместе с другими обитателями блока посадили на двухнедельный карантин. При этом комендант не показала им никаких приказов или распоряжений. Но пригрозила отчислением за нарушение изоляции. При этом её условия студентов совершенно не устраивают.

«Администрация университета не обеспечила нас никакими условиями: у нас нет еды, воды, мы не можем сдать вещи в прачечную или выйти на кухню, потому что нам запрещено покидать блок, нам угрожали отчислением, наши пропуска заблокированы, — рассказала Анна. — Комендант сказала, что мы можем звонить ей и просить купить необходимые продукты, но в пятницу вечером она ушла на выходные, и сегодня мы третий день сидим без еды, доедая небольшие запасы. К нам даже курьер никак не попадет, потому что сначала ему нужно пройти через КПП в студгородок, потом мимо вахтерши в общежитие и потом уже к дверям моего блока».

По её словам, причиной якобы стало то, что соседка Анны по блоку контактировала с зараженным коронавирусом преподавателем. Позднее им пришло письмо от доцента кафедры экономической теории (есть в распоряжении редакции), в котором он рассказывает студентам, что в связи с тем, что его родители госпитализированы с подозрением на коронавирус, их занятия переходят в дистанционный формат. При этом он отдельно отметил, что никаких симптомов у него или его семейства нет, а с родителями он не встречался последние три недели.

Комендант общежития и начальник пресс-службы вуза Полина Огородникова на звонки «Фонтанки» не ответили. Редакция направила запрос в пресс-службу СПбГУ по электронной почте.

Напомним, что в пятницу стало известно, что в 10 петербургских школах 26 классов ушли на дистанционное обучение по коронавирусу или ОРВИ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (36)

Djnyana
"...Комендант сказала, что мы можем звонить ей и просить купить необходимые продукты, но в пятницу вечером она ушла на выходные, и сегодня мы третий день сидим без еды, доедая небольшие запасы."

Пока не отобрали средства связи, надо набирать "911", а там уж всё должно заработать по тем каналам, по каким и должно работать! )
GDGX
добрый вечер !
да, ситуация непонятная...
Посмотрите на все с другой стороны.. без эмоций, спокойно...
На сегодняшний день ситуация с COVID-19 до конца непонята, вакцина в стадии внедредния, как и что лечить до конца даже врачи непонимают.. И с учетом всего этого руководство учебного заведения идет на заселение общежитий, закупает рециркуляторы воздуха, диспенсеры, маски, термометры а возможно даже оборудует обсерваторы, увеличивает нагрузку на технический и административный персонал - это сотни тысяч рублей,...
Это ОГРОМНЫЙ РИСК, потому что в общежитие инфекция может мгновенно разойтись...
- Для тех кто не совсем в курсе, стоимость обсервации на 14 дней с учетом питания, мед.обслуживания (наблюдения) составляет около
15 000 рублей на человека. А теперь умножте это на кол.во студентов проживающих в общежитии и получите сумму. Изолировать до выяснения лучше чем разнести "заразу" по общежитию и универу. А потом обьяснять родителям почему не досмотрели за их детьм.. Всем здоровья
Чиполино
А зачем учиться у психопатов? Им мозги изменили, у них вирус в голове сидит, вирус паранойи. А властям нужен страх, это такой выгодный механизм удерживать население в рабстве и нищите. Теперь образ некого вируса достают из пыльного угла словно реквизит театра, и когда нужно парализовать население, трясут им перед зрителем. Ленин кстате ещё писал, что в своём окончании капитализм всегда использует самые нелепые и утопические способы удержать власть. Это происходит из за его неизбежной деградации и отмирания, в том числе идейного. Помимо вируса у них в сценариях реально прописана инопланетная атака на Землю. Это на крайний вариант. Но если по всем СМИ одновременно пустить волну про это, большинство в это поверят. СМИ при капитализме становится лишь оружием страха.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний