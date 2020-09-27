Премьер Армении позвонил Путину. Россия призвала к мирному урегулированию конфликта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Владимиром Путиным эскалацию конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Путин и Пашинян отметили, что важно прекратить военные действия и предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе, добавили в Кремле.

Ранее телефонные переговоры с главами МИД Армении, Азербайджана и Турции провёл министр иностранных дел России Сергей Лавров.