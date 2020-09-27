Премьер Армении позвонил Путину. Россия призвала к мирному урегулированию конфликта
Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с президентом Владимиром Путиным эскалацию конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом 27 сентября сообщили в пресс-службе Кремля.
Уточняется, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Путин и Пашинян отметили, что важно прекратить военные действия и предпринять все усилия, чтобы не допустить эскалации в Карабахе, добавили в Кремле.
Ранее телефонные переговоры с главами МИД Армении, Азербайджана и Турции провёл министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был наруше в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. МИД России, ОДКБ, ОБСЕ, Совет Европы и НАТО обратились к сторонам с просьбой урегулировать его мирным путём. Сообщается об убитых и десятках раненых среди мирного населения. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».