МЭР: Совокупный платеж за «коммуналку» будет расти на 4% в год до 2023-го. Электричество будет дорожать на 5%
Согласно прогнозу Минэкономразвития, совокупный платеж граждан за коммунальные услуги будет расти на 4% в год. В Петербурге он растет медленнее.
Прогноз социально-экономического развития на 3 года опубликован 26 сентября. Предполагается, что коммунальный платеж будет равномерно расти каждый июль в течение ближайших трех лет. При этом также равномерно, но опережающими темпами, будет увеличиваться тариф на электроэнергию — на 5% ежегодно. Речь идет именно о населении — для прочих потребителей установлен коэффициент в 3%. МЭР объясняет, что это делается «в целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе». На 3% также будут индексироваться оптовые цены на газ для населения.
Кроме того, в пределах 3,5%-3,8% будет каждый год увеличиваться тариф на пассажирские перевозки железной дорогой в регулируемом секторе.
Напомним, в Петербурге губернатор рекомендовал поднимать платеж в 2021 году не более чем на 3,5%. На нулевых чтениях бюджета комитет по тарифам представил следующие прогнозные цифры: кубометр холодной воды за 33,67 рубля, горячей — за 112,81 рубля; отопление — 1 880, 11 за Гкал, электричество — 4,91 рубля за кВт/ч.