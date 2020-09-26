МЭР: Совокупный платеж за «коммуналку» будет расти на 4% в год до 2023-го. Электричество будет дорожать на 5%

Согласно прогнозу Минэкономразвития, совокупный платеж граждан за коммунальные услуги будет расти на 4% в год. В Петербурге он растет медленнее.



Прогноз социально-экономического развития на 3 года опубликован 26 сентября. Предполагается, что коммунальный платеж будет равномерно расти каждый июль в течение ближайших трех лет. При этом также равномерно, но опережающими темпами, будет увеличиваться тариф на электроэнергию — на 5% ежегодно. Речь идет именно о населении — для прочих потребителей установлен коэффициент в 3%. МЭР объясняет, что это делается «в целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе». На 3% также будут индексироваться оптовые цены на газ для населения.