FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +17
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
26.09.2020 15:12
5
Печать

Глава Роспотребнадзора объяснила рост числа зараженных COVID-19 в России

Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что одна из причин увеличения количества новых случаев заражения — несоблюдение людьми санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора.

Рост заболеваемости, отметила она, начался ещё в конце августа, а сейчас подходит осенний сезон болезней.

«Сегодняшние риски — мы и предполагали, и это реализуется — связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь, он связан с тем, что люди не соблюдают требования», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1» 26 сентября.

Глава Роспотребнадзора также добавила, что сейчас россиянам нужно быть более «настороженными», чтобы не заболеть.

В России число заражённых за последние сутки поднялся до уровня 22 июня. Оперштаб сообщил о 7 523

новых случаях. Вторая волна ковида накрыла и Европу, но в Роспотребнадзор её отрицает, поясняя, что происходящее сейчас — продолжение первой.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

193121
Приказали - вот и растет.
Философ (не тролль)
Началось. С больной головы на здоровую. А как РПН контролирует выполнение своих же рекомендаций управляющими компаниями, на общественном транспорте и других местах постоянного массового скопления людей? Улицы пару раз помыли для отчета и все. Кругом грязь, пыль. А сейчас опять начнут безмасочных штрафовать и парки закрывать.
Yar_Petr
зря границы открыли. народ ломанулся в отпуска, а теперь все прилетевшие нам ковид сюда привезли.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний