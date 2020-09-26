Глава Роспотребнадзора объяснила рост числа зараженных COVID-19 в России
Главный санитарный врач России Анна Попова заявила, что одна из причин увеличения количества новых случаев заражения — несоблюдение людьми санитарно-эпидемиологических рекомендаций Роспотребнадзора.
Рост заболеваемости, отметила она, начался ещё в конце августа, а сейчас подходит осенний сезон болезней.
«Сегодняшние риски — мы и предполагали, и это реализуется — связаны с наступлением холодного времени года, а именно сезона острых респираторных вирусных инфекций. В первую очередь, он связан с тем, что люди не соблюдают требования», — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1» 26 сентября.
Глава Роспотребнадзора также добавила, что сейчас россиянам нужно быть более «настороженными», чтобы не заболеть.
В России число заражённых за последние сутки поднялся до уровня 22 июня. Оперштаб сообщил о 7 523
новых случаях. Вторая волна ковида накрыла и Европу, но в Роспотребнадзор её отрицает, поясняя, что происходящее сейчас — продолжение первой.