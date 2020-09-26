Заболеваемость коронавирусом в Петербурге набирает темпы, показатель по России обновил рекорд последних трёх месяцев

Число новых заражений коронавирусом в России обновило рекорд. Как следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием от 26 сентября, за сутки COVID-19 выявлен у 7 523 человек — это максимум с 22 июня. Накануне показатель составил 7 212.

В Петербурге за минувшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 232 человек, в то время как днём ранее заразившихся было 224. Неделя начиналась с 209 случаев 21 сентября.



Город удерживает второе место в стране по заболеваемости после Москвы. По данным столичного горздрава, в Москве за сутки выявили 1792 случая — это максимум с 8 июня. По числу выздоровевших Петербург лишь на 12-м месте — за 24 часа выписали 116 пациентов.