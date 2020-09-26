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26.09.2020 12:04
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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге набирает темпы, показатель по России обновил рекорд последних трёх месяцев

Число новых заражений коронавирусом в России обновило рекорд. Как следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием от 26 сентября, за сутки COVID-19 выявлен у 7 523 человек — это максимум с 22 июня. Накануне показатель составил 7 212.

Фото: СтопКоронавирус.РФ
Фото: СтопКоронавирус.РФ

В Петербурге за минувшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 232 человек, в то время как днём ранее заразившихся было 224. Неделя начиналась с 209 случаев 21 сентября.

Город удерживает второе место в стране по заболеваемости после Москвы. По данным столичного горздрава, в Москве за сутки выявили 1792 случая — это максимум с 8 июня. По числу выздоровевших Петербург лишь на 12-м месте — за 24 часа выписали 116 пациентов.

Всего с начала пандемии COVID-19 в России заразились 1 143 571 человек, в Петербурге — 42 030.

Более 218,9 тыс. россиян остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19. В Петербурге этот показатель составляет 617 человек. Из них 17 — в обсерваторе, 600 — контактные.

Как сообщалось ранее, карантин по ОРВИ или коронавирусу введён в 26 классах 10 школ города.

Под Петербургом появилась «красная зона» — во Всеволожском районе Ленобласти из-за распространения коронавирусной инфекции введены ограничения.

Фото: СтопКоронавирус.РФ
Фото: СтопКоронавирус.РФ

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Комментарии (6)

261738921
С Дворцовой площади выдвинулась колонна мотобайкеров. В Петербурге отмечают Всемирный день туризма

ага
bluxer
да вы чё: тут температурные рекорды, лето продолжается, а у них прирост.

Видимо, инструкции по запугиванию населения написаны давно и погодную аномалию не учитывают. А исполнять надо.
Wuhan Proletarian
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