Заболеваемость коронавирусом в Петербурге набирает темпы, показатель по России обновил рекорд последних трёх месяцев
Число новых заражений коронавирусом в России обновило рекорд. Как следует из данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием от 26 сентября, за сутки COVID-19 выявлен у 7 523 человек — это максимум с 22 июня. Накануне показатель составил 7 212.
В Петербурге за минувшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована у 232 человек, в то время как днём ранее заразившихся было 224. Неделя начиналась с 209 случаев 21 сентября.
Город удерживает второе место в стране по заболеваемости после Москвы. По данным столичного горздрава, в Москве за сутки выявили 1792 случая — это максимум с 8 июня. По числу выздоровевших Петербург лишь на 12-м месте — за 24 часа выписали 116 пациентов.
Всего с начала пандемии COVID-19 в России заразились 1 143 571 человек, в Петербурге — 42 030.
Более 218,9 тыс. россиян остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19. В Петербурге этот показатель составляет 617 человек. Из них 17 — в обсерваторе, 600 — контактные.
Как сообщалось ранее, карантин по ОРВИ или коронавирусу введён в 26 классах 10 школ города.
Под Петербургом появилась «красная зона» — во Всеволожском районе Ленобласти из-за распространения коронавирусной инфекции введены ограничения.