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25.09.2020 23:03
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Под Петербургом вновь появилась «красная» коронавирусная зона

Правительство Ленинградской области отреагировало на рост числа заболеваний коронавирусом и поделило районы на зоны по цветам. В «красную» попал Всеволожский.

С 25 сентября во Всеволожском районе в кафе и на фудкорты пускают максимум на половину свободных мест. Также запрещены массовые мероприятия, за исключением тех, которые организовывает администрация. Они будут проходить в масках, с дистанцией и не более 80 человек на улице и 75 в помещениях.

Других «красных» зон пока на территории региона нет, в «желтой» оказался Приозерский район, пишет 47News.

Постановление подписано и.о. губернатора Ленобласти Игорем Петровым. Недавно избранный губернатор Александр Дрозденко уехал в Белоруссию.

В Ленобласти с начала пандемии зарегистрировано почти 8 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Из них 60 за последние сутки.

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Комментарии (2)

Nerevar
В Ленобласти, оказывается, апартеид развели. Красные, жёлтые, зелёные, чёрные... Людей разделили по признаку места жительства.
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