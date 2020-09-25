Под Петербургом вновь появилась «красная» коронавирусная зона

Правительство Ленинградской области отреагировало на рост числа заболеваний коронавирусом и поделило районы на зоны по цветам. В «красную» попал Всеволожский.



С 25 сентября во Всеволожском районе в кафе и на фудкорты пускают максимум на половину свободных мест. Также запрещены массовые мероприятия, за исключением тех, которые организовывает администрация. Они будут проходить в масках, с дистанцией и не более 80 человек на улице и 75 в помещениях.



Других «красных» зон пока на территории региона нет, в «желтой» оказался Приозерский район, пишет 47News.

