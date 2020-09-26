Черепашьи бега. Как в Приморском районе ГИБДД догоняла несущегося из-под ареста
После первого кадра, секунд 30, вам будет скучновато, но вы дождетесь приза зрительских симпатий. Итак: самая медленная погоня в истории ГИБДД Петербурга.
По информации 47news, днем, 25 сентября экипаж первого батальона ГИБДД остановил «Ниссан Патфайндер», за рулем которого сидел пьяный водитель, к тому же уже ранее лишенный водительских прав за пьянку. Вскоре мировой судья наградил нарушителя двенадцатью сутками административного ареста, а капитан Сергеев и младший лейтенант Смирнов повели рецидивиста в камеру. И вот оно как вышло возле дома 21 по улице Омской:
«Фонтанка» считает не лишним разобрать трех героев короткометражки. Победил в погоне, как вы понимаете, водитель. Это 34-летний житель Ленобласти Паша Веденов. За его плечами судимости по мошенничеству и много чего еще. Так что ему не привыкать в единоборстве — «бег, пока не поймают». Второе и третье место в забеге делят капитан полиции Сергеев, прослуживший 16 лет, и младший лейтенант Смирнов, пришедший в органы буквально только что — в 2020 году.
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