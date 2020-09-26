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26.09.2020 14:13
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Черепашьи бега. Как в Приморском районе ГИБДД догоняла несущегося из-под ареста

После первого кадра, секунд 30, вам будет скучновато, но вы дождетесь приза зрительских симпатий. Итак: самая медленная погоня в истории ГИБДД Петербурга.

По информации 47news, днем, 25 сентября экипаж первого батальона ГИБДД остановил «Ниссан Патфайндер», за рулем которого сидел пьяный водитель, к тому же уже ранее лишенный водительских прав за пьянку. Вскоре мировой судья наградил нарушителя двенадцатью сутками административного ареста, а капитан Сергеев и младший лейтенант Смирнов повели рецидивиста в камеру. И вот оно как вышло возле дома 21 по улице Омской:

«Фонтанка» считает не лишним разобрать трех героев короткометражки. Победил в погоне, как вы понимаете, водитель. Это 34-летний житель Ленобласти Паша Веденов. За его плечами судимости по мошенничеству и много чего еще. Так что ему не привыкать в единоборстве — «бег, пока не поймают». Второе и третье место в забеге делят капитан полиции Сергеев, прослуживший 16 лет, и младший лейтенант Смирнов, пришедший в органы буквально только что — в 2020 году.

Рецензии на премьеру можете оставлять в комментариях, а подробнее почитать — на 47news.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

Djnyana
Думаю, легкоатлет-победитель должен быть дисквалифицирован, так как употреблял допинг, медали он не заслуживает.
hal9000
И вообще эти инструкции надо переписывать..там советскиого образца видимо еще работают..когда в городе в основном ходили конные повозки пару жигулей волг и москвичи 400 какие то..они вот этими погонями тока правоцируют на ненужные действия..данные есть на правонарушителя че за ним бегать..побежал себе хуже сделал ввиде утяжеления статьи..я понимаю особо опасных надо пресладовать..а этих алкашей и всяких неадекватных таксистов нелегалов..нефиг вообще гонять..через день к ним приехать когда у них ужин будет и подготовка ко сну и забирать их в воронок..а не устраивать шоу всяки погони мол мы работаем..
hal9000
Не ну по инструкции может быть да..а так то че за ним бегать..данные на него все есть..куда он убежит..в Белорусию чтоли или на Украину??плюсанут прост за побег....пусть бежит.."Беги беги Вась"...
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