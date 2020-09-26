После первого кадра, секунд 30, вам будет скучновато, но вы дождетесь приза зрительских симпатий. Итак: самая медленная погоня в истории ГИБДД Петербурга.



По информации 47news, днем, 25 сентября экипаж первого батальона ГИБДД остановил «Ниссан Патфайндер», за рулем которого сидел пьяный водитель, к тому же уже ранее лишенный водительских прав за пьянку. Вскоре мировой судья наградил нарушителя двенадцатью сутками административного ареста, а капитан Сергеев и младший лейтенант Смирнов повели рецидивиста в камеру. И вот оно как вышло возле дома 21 по улице Омской: