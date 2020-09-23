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23.09.2020 19:06
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Как оплатить едой поездки на такси: поможет «Яндекс.Плюс»

«Яндекс.Лавка» и «Еда» присоединились к сервису «Яндекс.Плюс». В честь этого с 23 по 27 сентября пользователи будут получать повышенный кэшбек в виде баллов — 10% при заказе продуктов и еды через приложение «Яндекс Go». После размер кэшбека составит 5%.

Заказать продукты и еду из «Яндекс.Лавки» и «Еды», а также воспользоваться услугами такси и аренды машины можно в едином приложении «Яндекс Go». В нем пользователи смогут копить баллы с покупок и тратить их на поездки в «Такси» и «Драйве». Кроме того, баллы будут действительны и при покупке билетов в театр или на концерты на «Яндекс.Афише». Оплатить баллами можно как полную стоимость услуг, так и её часть.

Чтобы воспользоваться предложением, нужно быть подписанным на «Яндекс.Плюс». Как раз сейчас всем новым пользователям сервиса предоставляются три месяца бесплатного доступа, затем это будет стоить 199 рублей.

Баланс баллов в «Плюсе» общий: можно копить в одном или нескольких сервисах, которые участвуют в кэшбеке баллами, а тратить — в других.

Новость компании

Акция действует с 23 по 27 сентября 2020 года.

Условия акции: 10% от потраченной при заказе в сервисах «Яндекс.Еда» или «Яндекс.Лавка» суммы возвращаются баллами на счет пользователя в сервисе «Яндекс.Плюс» при условии заказа через приложение «Яндекс Go».

«Яндекс.Еда» — информационный сервис. 0+

Организатор акции — ООО «Яндекс.Еда»: ОГРН: 1187746035730; место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая улица, дом 82, строение 2, помещение 3В14.

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Комментарии (3)

Свифт
.... всё за счёт производителей, поставщиков услуг .... водителей и курьеров .... ни в чём себе не отказывайте.
Sulahit
Очень хочется, чтобы автор единого приложения, когда шёл в туалет, открывал дверь и видел там посудомойку, балкон, электрощиток, кофеварку, холодильник, мусорное ведро, и чтобы он перешагивал через всё это, пока идёт к унитазу, спрятанному за софой. И чтобы унитаз в процессе закрывался периодически шторкой с предложением оценить качество услуг.
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