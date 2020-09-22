FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+14°C/Завтра: +15
76.04р90.01р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
22.09.2020 18:22
1
Печать

СПбГУ не стал наказывать преподавателя за публичную защиту историка Соколова

Комиссия СПбГУ опубликовала решение по преподавателю Александру Торгашеву, защищающему историка Олега Соколова. В представлении интересов расчленителя этический суд не нашел ничего предосудительного.

Проверку обоснованности и уместности защиты Соколова преподавателем СПбГУ просила провести мать убитой аспирантки Галина Ещенко, следует из опубликованного 22 сентября решения. По мнению женщины, участие Торгашева в деле доцента «явно свидетельствует, что университет окончательно не прекратил отношения с Соколовым».

Комиссия по этике не согласилась с Галиной Ещенко.

«Университет шокирован этим чудовищным преступлением и действительно прекратил какие-либо отношения с доцентом Соколовым: он был уволен. Обеспечение любому подсудимому права на защиту и права на юридическую помощь — профессиональный долг адвоката. Деятельность Торгашева по представлению интересов в уголовном процессе осуществляется не от имени и не по поручению СПбГУ, а в рамках его профессиональной деятельности адвоката, и его действия не могут расцениваться как нарушение норм этики универсанта», — говорится в решении.

Как сообщила «Фонтанке» адвокат Александра Бакшеева, представляющая в уголовном процессе интересы Галины Ещенко, опубликованный комиссией СПбГУ текст противоречит содержанию заседания.

«В нем участвовали пять членов комиссии. Четверо высказались за нарушение Торгашевым норм этики универсанта», — сказала Бакшеева.

После заседания члены комиссии удалились. Свое решение они устно не оглашали.

Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Дело слушает Октябрьский райсуд.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

sibor
Защищать убийцу-неврастеника? Противно. Адвокаты и на этом зарабатывают - это их право.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний