СПбГУ не стал наказывать преподавателя за публичную защиту историка Соколова

Проверку обоснованности и уместности защиты Соколова преподавателем СПбГУ просила провести мать убитой аспирантки Галина Ещенко, следует из опубликованного 22 сентября решения. По мнению женщины, участие Торгашева в деле доцента «явно свидетельствует, что университет окончательно не прекратил отношения с Соколовым».

Комиссия СПбГУ опубликовала решение по преподавателю Александру Торгашеву, защищающему историка Олега Соколова. В представлении интересов расчленителя этический суд не нашел ничего предосудительного.

Комиссия по этике не согласилась с Галиной Ещенко.

«Университет шокирован этим чудовищным преступлением и действительно прекратил какие-либо отношения с доцентом Соколовым: он был уволен. Обеспечение любому подсудимому права на защиту и права на юридическую помощь — профессиональный долг адвоката. Деятельность Торгашева по представлению интересов в уголовном процессе осуществляется не от имени и не по поручению СПбГУ, а в рамках его профессиональной деятельности адвоката, и его действия не могут расцениваться как нарушение норм этики универсанта», — говорится в решении.

Как сообщила «Фонтанке» адвокат Александра Бакшеева, представляющая в уголовном процессе интересы Галины Ещенко, опубликованный комиссией СПбГУ текст противоречит содержанию заседания.

«В нем участвовали пять членов комиссии. Четверо высказались за нарушение Торгашевым норм этики универсанта», — сказала Бакшеева.

После заседания члены комиссии удалились. Свое решение они устно не оглашали.

Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. Дело слушает Октябрьский райсуд.