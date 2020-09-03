Костить подонком - можно, расчленять - перебор. СПбГУ отчитал своего сотрудника за защиту историка Соколова

Преподаватель кафедры гражданского процесса СПбГУ и адвокат Александр Торгашев удостоился порицания вузовской комиссией по этике за вступление в дело историка Олега Соколова, расчленившего аспирантку. Консилиум профессоров провел моральную грань между вербальным унижением и физической расправой. О принятом 2 сентября в отношении Торгашева решении «Фонтанке» сообщили несколько сотрудников вуза. Этическая комиссия СПбГУ посчитала, что преподаватель нарушил кодекс универсанта, предписывающий следовать нравственным и культурным традициям вуза, общепринятым моральным, нравственным и этическим нормам и бережно относиться к духовным ценностям.

По мнению почетных профессоров СПбГУ, из которых состоит комиссия, Торгашев сделал неправильный выбор, вступив дело Соколова в качестве адвоката. «Решение не было единогласным», - уточнили собеседники «Фонтанки». Ранее СПбГУ не находил неэтичным представление своими сотрудниками интересов Соколова в судах. Торгашев защищал историка в споре с помнящим пьянки на Бородинском поле оппонентом Понасенковым по поводу наполеоновской концепции и взаимных оскорблений. Соколов называл Понасенкова негодяем, подонком и вором, следует из решения Санкт-Петербургского суда. Решение комиссии по этике опубликуют на следующей неделе. В кодексе универсанта СПбГУ всего семь пунктов. Ни один не запрещает осуществлять судебную защиту сквернословов и расчленителей. Вероятно, Торгашева обвинят в нарушении пункта 1, по которому студентам и сотрудникам следует достойно представлять университет во внеуниверситетской среде, включая СМИ, и заботиться о его репутации как научного и образовательного учреждения, а не кузницы кадров для жанра «хоррор».