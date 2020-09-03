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03.09.2020 00:19
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Костить подонком - можно, расчленять - перебор. СПбГУ отчитал своего сотрудника за защиту историка Соколова

Преподаватель кафедры гражданского процесса СПбГУ и адвокат Александр Торгашев удостоился порицания вузовской комиссией по этике за вступление в дело историка Олега Соколова, расчленившего аспирантку. Консилиум профессоров провел моральную грань между вербальным унижением и физической расправой.

О принятом 2 сентября в отношении Торгашева решении «Фонтанке» сообщили несколько сотрудников вуза. Этическая комиссия СПбГУ посчитала, что преподаватель нарушил кодекс универсанта, предписывающий следовать нравственным и культурным традициям вуза, общепринятым моральным, нравственным и этическим нормам и бережно относиться к духовным ценностям.

По мнению почетных профессоров СПбГУ, из которых состоит комиссия, Торгашев сделал неправильный выбор, вступив дело Соколова в качестве адвоката.

«Решение не было единогласным», - уточнили собеседники «Фонтанки».

Ранее СПбГУ не находил неэтичным представление своими сотрудниками интересов Соколова в судах. Торгашев защищал историка в споре с помнящим пьянки на Бородинском поле оппонентом Понасенковым по поводу наполеоновской концепции и взаимных оскорблений. Соколов называл Понасенкова негодяем, подонком и вором, следует из решения Санкт-Петербургского суда.

Решение комиссии по этике опубликуют на следующей неделе. В кодексе универсанта СПбГУ всего семь пунктов. Ни один не запрещает осуществлять судебную защиту сквернословов и расчленителей. Вероятно, Торгашева обвинят в нарушении пункта 1, по которому студентам и сотрудникам следует достойно представлять университет во внеуниверситетской среде, включая СМИ, и заботиться о его репутации как научного и образовательного учреждения, а не кузницы кадров для жанра «хоррор».

По версии обвинения, в ноябре 2019 года пьяный Соколов на почве личной неприязни убил и расчленил аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. Судебный процесс тянется с весны 2020 года, очередное заседание состоится на следующей неделе.

В сентябре 2019 года комиссия по этике детально рассматривала дело 67-летнего дворника СПбГУ и его любовные похождения.

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Комментарии (1)

Djnyana
Пора, пора уже СПбГУ возвращать к истокам, через.. Главный педагогический институт, к.. Учительской семинарии. К чему эти понты?! )
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