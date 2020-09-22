В Петербурге в ближайшее время испытают ещё одну вакцину от коронавируса
В ближайшее время в Петербурге запустят клинические испытания вакцины от COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Препарат получил разрешение минздрава. Об этом сообщили 22 сентября в пресс-службе центра.
«Клиническое исследование будет запущено в ближайшее время на базе медицинских учреждений Кирова, Санкт-Петербурга и Новосибирска», — говорится в сообщении.
Ожидается, что в испытаниях примут участие более 3000 добровольцев. После введения препарата они должны будут изолироваться в больнице на 16 дней, где за их самочувствием будут наблюдать специалисты.
По словам гендиректора центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова, третий этап исследований планируется закончить в ноябре 2020 года.
Разработка центра им. Чумакова является цельновирионной вакциной. Это значит, что в ней используются ослабленные или убитые вирусы. Доклинические исследования «показали формирование стойкого иммунного ответа».
Первая зарегистрированная в России вакцина «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи, уже выпущена в гражданский оборот. В Петербург пришли первые поставки. 15 октября планируется регистрация вакцины «Вектора».