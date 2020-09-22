В Петербурге в ближайшее время испытают ещё одну вакцину от коронавируса

В ближайшее время в Петербурге запустят клинические испытания вакцины от COVID-19, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Препарат получил разрешение минздрава. Об этом сообщили 22 сентября в пресс-службе центра.

«Клиническое исследование будет запущено в ближайшее время на базе медицинских учреждений Кирова, Санкт-Петербурга и Новосибирска», — говорится в сообщении.

Ожидается, что в испытаниях примут участие более 3000 добровольцев. После введения препарата они должны будут изолироваться в больнице на 16 дней, где за их самочувствием будут наблюдать специалисты.