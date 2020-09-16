В Петербурге в ближайшее время ждут вторую поставку вакцины от коронавируса. Она не для всех

После доставки первой партии вакцины от коронавируса в 40-ю больницу на очереди — новая поставка. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

«Два дня назад в Петербург, в числе первых регионов, поступила наша отечественная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» «Спутник», которая разработана центром Гамалеи. Мы её доставили в специальных термоконтейнерах, — рассказал он в эфире канала «Санкт-Петербург» 16 сентября. — Мы планируем вакцинацию в первую очередь медицинских работников, которые работают с коронавирусной инфекцией. Следующая вакцина поступит в ближайшее время».