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16.09.2020 19:12
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В Петербурге в ближайшее время ждут вторую поставку вакцины от коронавируса. Она не для всех

После доставки первой партии вакцины от коронавируса в 40-ю больницу на очереди — новая поставка. Об этом заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

«Два дня назад в Петербург, в числе первых регионов, поступила наша отечественная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» «Спутник», которая разработана центром Гамалеи. Мы её доставили в специальных термоконтейнерах, — рассказал он в эфире канала «Санкт-Петербург» 16 сентября. — Мы планируем вакцинацию в первую очередь медицинских работников, которые работают с коронавирусной инфекцией. Следующая вакцина поступит в ближайшее время».

По его словам, первыми вакцину получат медработники, затем педагоги, а вот когда она станет доступна простым петербуржцам, пока неизвестно.

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Комментарии (1)

Мужской Взгляд
Медработники и учителя, вот подопытные кролики режима.
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