Регистрация вакцины «Вектора» планируется 15 октября. Препарат испытают на людях 60+ и лицах с хроническими заболеваниями
Планируется, что вакцина против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», которая была разработана в новосибирском научном центре «Вектор», будет зарегистрирована в России к 15 октября. Об этом 22 сентября информирует пресс-служба Роспотребнадзора.
Стадия клинических исследований на добровольцах начнётся после регистрации. Планируется включить в список испытуемых и людей старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями.
Помимо тех, кто будет получать оцениваемую вакцину, будет отдельная контрольная группа, которой введут плацебо. К эксперименту привлекут 5000 взрослых добровольцев различных возрастных групп.
Заявку на регистрацию препарата на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 «Вектор» подал 17 сентября. Уже на следующий день Минздрав начал этическую экспертизу документов. Предполагается, что этот процесс будет завершён к 15 октября, отметили в ведомстве.
Промышленный выпуск «ЭпиВакКороны» будет осуществляться на производственной площадке ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора.