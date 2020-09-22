Регистрация вакцины «Вектора» планируется 15 октября. Препарат испытают на людях 60+ и лицах с хроническими заболеваниями

Планируется, что вакцина против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», которая была разработана в новосибирском научном центре «Вектор», будет зарегистрирована в России к 15 октября. Об этом 22 сентября информирует пресс-служба Роспотребнадзора.

Стадия клинических исследований на добровольцах начнётся после регистрации. Планируется включить в список испытуемых и людей старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями.



Помимо тех, кто будет получать оцениваемую вакцину, будет отдельная контрольная группа, которой введут плацебо. К эксперименту привлекут 5000 взрослых добровольцев различных возрастных групп.

