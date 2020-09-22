Великобритания готовится ко второй волне коронавируса. Джонсон на полгода вводит новые ограничения в «опасный поворотный момент»

Премьер-министр Великобритании объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом в королевстве.



«Наш план состоит в том, чтобы поддерживать экономику на плаву во время опасного поворотного момента, одновременно борясь с вирусом <...>. Вводимые новые ограничения, вероятно, будут оставаться в силе в течение шести месяцев», — цитирует 22 сентября Бориса Джонсона газета The Guardian.

Премьер призвал британцев снова перейти на удаленную работу. Он ввел новые ограничения на деятельность пабов и баров: с четверга, 24 сентября, в них можно обслуживать только просителей за столами и продавать еду навынос. Заведения должны закрываться в 10 вечера. Еще одним требованием станет усиление «масочного режима». В частности, средства защиты необходимо использовать в людных местах, а также они становятся обязательными для работников ретейла и транспорта. Правительство вводит и ограничения на массовые мероприятия: теперь максимум 15 человек смогут посетить свадебную церемонию, а до 30 все еще могут присутствовать на похоронах.