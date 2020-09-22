FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
76.04р90.01р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
22.09.2020 15:35
0
Печать

Великобритания готовится ко второй волне коронавируса. Джонсон на полгода вводит новые ограничения в «опасный поворотный момент»

Премьер-министр Великобритании объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом в королевстве.

«Наш план состоит в том, чтобы поддерживать экономику на плаву во время опасного поворотного момента, одновременно борясь с вирусом <...>. Вводимые новые ограничения, вероятно, будут оставаться в силе в течение шести месяцев», — цитирует 22 сентября Бориса Джонсона газета The Guardian.

Премьер призвал британцев снова перейти на удаленную работу. Он ввел новые ограничения на деятельность пабов и баров: с четверга, 24 сентября, в них можно обслуживать только просителей за столами и продавать еду навынос. Заведения должны закрываться в 10 вечера. Еще одним требованием станет усиление «масочного режима». В частности, средства защиты необходимо использовать в людных местах, а также они становятся обязательными для работников ретейла и транспорта. Правительство вводит и ограничения на массовые мероприятия: теперь максимум 15 человек смогут посетить свадебную церемонию, а до 30 все еще могут присутствовать на похоронах.

Борис Джонсон пообещал пересмотреть ограничения, если количество заболевших начнет снижаться.

С начала пандемии в Великобритании выявили 399 тысяч случаев COVID-19. ВОЗ зафиксировала новый рекорд заболевших коронавирусом за прошедшую неделю — более 2 миллионов случаев. Из-за второй волны Израиль уже ввел повторный карантин.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний