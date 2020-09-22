ВОЗ зафиксировала новый рекорд заболевших коронавирусом за неделю — более 2 миллионов случаев

Всемирная организация здравоохранения заявила о росте случаев заболевания COVID-19, из которых значительная часть теперь приходится на Америку и Юго-Восточную Азию.

За прошедшую неделю в мире выявили 2 000 422 случая коронавируса, что стало новым рекордом. Такие данные 22 сентября приводятся в отчете ВОЗ.

Большинство новых заразившихся с 7 по 14 сентября были выявлены в Южной и Северной Америке (767000) и Юго-Восточной Азии (696000). Европа замыкает тройку с 362000.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в последнюю неделю августа — 1,914 миллиона.