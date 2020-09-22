В Госдуме согласились ужесточить санкции за сепаратизм. В первый раз — штраф до 500 тысяч, дальше — до 10 лет

Ответственность за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России предлагают прописать в новой статье 20.3.2 КоАП. За первое подобное нарушение предусмотрены штрафы в 30–60 тысяч для граждан, от 60 до 100 тысяч — для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч — для юридических. Призывающих к сепаратизму через СМИ и Интернет смогут штрафовать в повышенном размере. Так, максимальное наказание вырастет до 100 тысяч для граждан, до 300 тысяч — для должностных лиц и до полумиллиона — для юридических.

Законопроекты, устанавливающие ответственность за призывы к нарушению целостности России и за действия по отчуждению территорий, прошли первое чтение в Государственной думе 22 сентября.

Если закон примут, то к уголовной ответственности за публичные призывы к отчуждению земель (280.1 УК РФ) смогут привлечь тех, кто в течение года получил административное наказание за аналогичное деяние. При этом уголовный штраф по статье вырастет со 100 до 200–300 тысяч рублей, максимальной санкцией останется до четырёх лет лишения свободы.

В одобренном Госдумой законопроекте предусмотрено также наказание непосредственно за действия по отчуждению земель (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). Предлагается дополнить УК соответствующей статьёй с санкцией от 6 до 10 лет лишения свободы.

«Усиление ответственности за призывы к отчуждению российских территорий — это конкретные действенные меры по защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны, необходимые в условиях вызовов, с которыми сегодня сталкивается Россия», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее призывы к отчуждению территорий и соответствующие действия были приравнены к экстремизму.