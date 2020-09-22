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22.09.2020 14:21
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В Госдуме согласились ужесточить санкции за сепаратизм. В первый раз — штраф до 500 тысяч, дальше — до 10 лет

Законопроекты, устанавливающие ответственность за призывы к нарушению целостности России и за действия по отчуждению территорий, прошли первое чтение в Государственной думе 22 сентября.

Ответственность за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России предлагают прописать в новой статье 20.3.2 КоАП. За первое подобное нарушение предусмотрены штрафы в 30–60 тысяч для граждан, от 60 до 100 тысяч — для должностных лиц и от 200 до 300 тысяч — для юридических. Призывающих к сепаратизму через СМИ и Интернет смогут штрафовать в повышенном размере. Так, максимальное наказание вырастет до 100 тысяч для граждан, до 300 тысяч — для должностных лиц и до полумиллиона — для юридических.

Если закон примут, то к уголовной ответственности за публичные призывы к отчуждению земель (280.1 УК РФ) смогут привлечь тех, кто в течение года получил административное наказание за аналогичное деяние. При этом уголовный штраф по статье вырастет со 100 до 200–300 тысяч рублей, максимальной санкцией останется до четырёх лет лишения свободы.

В одобренном Госдумой законопроекте предусмотрено также наказание непосредственно за действия по отчуждению земель (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). Предлагается дополнить УК соответствующей статьёй с санкцией от 6 до 10 лет лишения свободы.

«Усиление ответственности за призывы к отчуждению российских территорий — это конкретные действенные меры по защите суверенитета и территориальной целостности нашей страны, необходимые в условиях вызовов, с которыми сегодня сталкивается Россия», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее призывы к отчуждению территорий и соответствующие действия были приравнены к экстремизму.

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Комментарии (15)

iphonedimona
Вот только написал про методику власти под названием "ужесточить ответственность" применительно к нашему местному бакинцу, как при просмотре ленты новостей нашел ещё пару "ужесточений".
Вот так и живём - "держать и не пущать!"
261782811
А у соседа по даче пару Соток прихватизировать (отчуждить) сепаратизм или как ?
OldObyvatel
А кто-то еще сомневался, что мы в 1937 году оказались.
Осталось ждать 4-х миллионов доносов: "А мой сосед, Иван Иванович Иванов сказал, что Крым по международным законам - украинский. Прошу учесть мое чистосердечное признание при конфискации его квартиры площадью 54 кв. метра в мою пользу. А также гаража и автомобиля."
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