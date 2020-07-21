«Возможно, это остудит горячие головы». Законопроект о неприкосновенности территориальной целостности РФ прошёл второе чтение

Госдума во втором чтении одобрила законопроект, который расширяет понятие «экстремистская деятельность». Под это определение будет попадать нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение земель и призывы к нему.



О том, что поправки в статью 1 ФЗ РФ «О противодействии экстремистской деятельности» прошли второе чтение, 21 июля сообщается на сайте нижней палаты парламента. Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива должна защитить суверенитет страны.

«Многие горячие головы, возможно, это остудит после того, как мы примем нормы этого закона. И они поймут, что это очень серьезно наказывается. Любые призывы отделить от России регион или его часть неприемлемы и должны строго пресекаться», — заявил Володин.