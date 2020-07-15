Штраф за публичные призывы к отчуждению российских территорий может составить до 500 тысяч рублей

«Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, сети Интернет, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей. <...> Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах», — цитирует 15 июля заявление комитета Госдумы по госстроительству и законодательству ТАСС.

В Госдуму РФ внесли законопроект, который предусматривает санкции за публичные призывы в СМИ и Интернете к отчуждению территорий Российской Федерации.

Законопроект внесли депутат от «Единой России» Павел Крашенинников и член Совфеда Андрей Клишас. Штрафы предложили повысить: для граждан граница установлена от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Также они считают целесообразным, чтобы за нарушение в первый раз следовала бы лишь административная ответственность. «И только при повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность по статье 280.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»). При этом уголовные штрафы предлагается повысить..., а срок лишения свободы сохраняется прежний — до 4 лет», — говорится в заявлении.

Уголовный кодекс также дополнится новой статьей 280.2, где «предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами». Наказанием по ней может стать лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.