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15.07.2020 13:26
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Штраф за публичные призывы к отчуждению российских территорий может составить до 500 тысяч рублей

В Госдуму РФ внесли законопроект, который предусматривает санкции за публичные призывы в СМИ и Интернете к отчуждению территорий Российской Федерации.

«Повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, сети Интернет, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей. <...> Дела об указанных административных правонарушениях будут возбуждать прокуроры с дальнейшим рассмотрением дел в районных судах», — цитирует 15 июля заявление комитета Госдумы по госстроительству и законодательству ТАСС.

Законопроект внесли депутат от «Единой России» Павел Крашенинников и член Совфеда Андрей Клишас. Штрафы предложили повысить: для граждан граница установлена от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Также они считают целесообразным, чтобы за нарушение в первый раз следовала бы лишь административная ответственность. «И только при повторном деянии, совершенном в течение года, последует уголовная ответственность по статье 280.1 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации»). При этом уголовные штрафы предлагается повысить..., а срок лишения свободы сохраняется прежний — до 4 лет», — говорится в заявлении.

Уголовный кодекс также дополнится новой статьей 280.2, где «предусматривается уголовная ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами». Наказанием по ней может стать лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Законопроекты, по словам их авторов, созданы, чтобы закрепить новые нормы Конституции РФ, не допускающие действия по отчуждению российских территорий.

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Комментарии (16)

krasnonosov
"за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами..."
Т.е. путину и дальше отдавать территории России Китаю никто не запрещает. Можно это будет каждый раз называть "работы по определению границ".
lamer
Так ведь найдутся отважные. Им что в защиту уголовников протестовать, что призывать к отторжению территорий - все едино.
Piter Pen
Призывать к присоединению значит можно? Вот бы Аляску вернуть и Форт-Росс)
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