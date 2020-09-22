Компания «Полигон», которая арендует гидротехническое сооружение рядом с незаконной свалкой между Красненькой речкой и Юго-Западной ТЭЦ, опровергла рассказ активистки о произошедшем накануне конфликте и намерена обратиться в полицию. Об этом «Фонтанке» 22 сентября сообщил гендиректор компании «Полигон» Евгений Семыкин.

Конфликтная ситуация с участием активистки Валерии Шкуропат и водителей самосвалов произошла 21 сентября в Угольной гавани.

«Вчера по данным, которые мне были доложены мастерами, был зафиксирован случай попытки блокирования законных действий нашего предприятия госпожой Шкуропат. Она встала поперек дороги и не пускала туда самосвал. Мои сотрудники вызвали полицейских. Сначала приехали сотрудники ППС», — рассказал Семыкин.