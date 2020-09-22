«Полигон» опроверг заявление активистки о конфликте в Угольной гавани
Компания «Полигон», которая арендует гидротехническое сооружение рядом с незаконной свалкой между Красненькой речкой и Юго-Западной ТЭЦ, опровергла рассказ активистки о произошедшем накануне конфликте и намерена обратиться в полицию. Об этом «Фонтанке» 22 сентября сообщил гендиректор компании «Полигон» Евгений Семыкин.
Конфликтная ситуация с участием активистки Валерии Шкуропат и водителей самосвалов произошла 21 сентября в Угольной гавани.
«Вчера по данным, которые мне были доложены мастерами, был зафиксирован случай попытки блокирования законных действий нашего предприятия госпожой Шкуропат. Она встала поперек дороги и не пускала туда самосвал. Мои сотрудники вызвали полицейских. Сначала приехали сотрудники ППС», — рассказал Семыкин.
Гендиректор компании подтвердил, что мужчина на видео действительно является сотрудником «Полигона», но опроверг утверждение, что он толкал женщину. «Мой сотрудник вежливо попросил ее отойти. Никакие толчки места не имели. Госпожа Шкуропат вела себя агрессивно. Как видно из видео, она просто стояла и не давала проехать водителю самосвала», — добавил он. Читатели могут составить впечатление по видео, а заодно решить — где кончается просьба и начинаются толчки.
сотрудник ООО «Полигон»
Семыкин пояснил, что мужчина, который, по словам Шкуропат, обещал сломать ей ноги и выкинуть в залив, не является сотрудником его компании, он работник клиента «Полигона». Оскорбления, по словам Семыкина, носили взаимный характер. «Я за его действия никак отвечать не могу, — добавил он. — Мои сотрудники вели себя предельно вежливо, предоставили все разъяснения сотрудникам полиции, в данный момент мой работник получает необходимую доверенность, чтобы он передал в полицию заявление, что госпожа Шкуропат незаконным образом пыталась блокировать действие предприятия».
Напомним, накануне стало известно, что по инициативе природоохранной прокуратуры следственные органы возбудили уголовное дело о порче земли на территории между берегом речки Красненькой и Юго-Западной ТЭЦ. Гидротехническое сооружение на берегу Финского залива там у ООО «Синий» арендует компания «Полигон». Представитель последнего ранее комментировал, что не имеет отношения к свалочным массам, которые фигурируют в деле, так как они появились еще до того, как он заключил договор аренды.