По свалке в Угольной гавани возбудили уголовное дело. Ущерба насчитали на 1,4 млрд рублей
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконной свалки в Кировском районе Петербурга между побережьем реки Красненькой и Юго-Западной ТЭЦ. Об этом 21 сентября сообщает прокуратура города.
Природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что на территории Угольной гавани организовали несанкционированную свалку площадью более 26 тысяч кв. метров. Ущерб, который был причинен окружающей среде, оценен в 1,4 млрд рублей.
«Материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли)», — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ранее против свалки в Угольной гавани активную кампанию начали местные жители, активисты и муниципальные депутаты, когда обнаружили, что туда свозят грунт с территории СКК «Петербургский». О ситуации со свалкой неоднократно писала «Фонтанка». Подъездная дорога и дамба находятся в собственности компании «Синий».
С мая территория находится в бессрочной аренде у ООО «Полигон». Гендиректор компании Евгений Семыкин в комментарии «Фонтанке» рассказал, что его деятельность не имеет отношения к уголовному делу, так как свалочные массы, которые зафиксировала прокуратура, появились еще до его прихода на участок.