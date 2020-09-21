По свалке в Угольной гавани возбудили уголовное дело. Ущерба насчитали на 1,4 млрд рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконной свалки в Кировском районе Петербурга между побережьем реки Красненькой и Юго-Западной ТЭЦ. Об этом 21 сентября сообщает прокуратура города.

Природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что на территории Угольной гавани организовали несанкционированную свалку площадью более 26 тысяч кв. метров. Ущерб, который был причинен окружающей среде, оценен в 1,4 млрд рублей.

«Материалы прокурорской проверки направлены в органы предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 254 УК РФ (порча земли)», — говорится в сообщении ведомства.