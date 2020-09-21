«Угрожали переломать ноги и выкинуть в Финский залив». После новости об уголовном деле о свалке в Угольной гавани произошел конфликт

«Сегодня мы пошли на берег пройтись — посмотреть, что происходит. Увидели непонятную активность: мимо нас проезжали самосвалы. Пришли к берегу. Там одновременно разгружались три самосвала, работал экскаватор. Мы начали снимать, из кабин вылезли лица кавказской национальности, вели себя достаточно агрессивно. Я вызвала полицию. Сотрудники полиции перекрыли проезд, пояснив, что ждут дежурного полицейского», — рассказала она.

В Петербурге после известия о возбуждении уголовного дела о незаконной свалке в Угольной гавани активисты зафиксировали, что завоз отходов продолжается. Попытки зафиксировать этот факт натолкнулись на обещание переломать ноги. Об этом «Фонтанке» рассказала 21 сентября Валерия Шкуропат, один из борцов за чистоту берега Финского залива.

Валерия отошла к дороге, чтобы не пропустить автомобиль дежурного. «Ко мне подъехал грузовик, и водитель в достаточно грубой форме сказал, чтобы мы убирались. Потом на двух легковых автомобилях подъехали еще люди, одна из них — каршеринг. Один из мужчин ранее представлялся сотрудником «Полигона». Он начал меня толкать и говорить, чтобы я «убиралась».

Активистка попросила местного муниципального депутата Александра Кузнецова, который пришел в ней на свалку, подойти вместе с сотрудниками полиции. Один из мужчин, уже в присутствии правоохранителей, начал, по словам Шкуропат, оскорблять ее в нецензурных выражениях. Она попросила полицейских зафиксировать и пресечь это. «Мужчина разухарился еще больше, сказал: «Я тебе ноги переломаю, выкину в Финский залив, и никто тебя не найдет». Я попросила сотрудников полиции зафиксировать факт угрозы, на что правоохранитель сказал этому мужчине прекратить балаган», — добавила она.

Шкуропат отправилась в 31-ое отделение полиции и написала заявление об угрозе жизни и здоровью, подчеркнув, что расценивает угрозы всерьез, так как является одной из инициаторов борьбы против свалки.