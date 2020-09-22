Сегодня в Петербурге ещё будут облака и сильный ветер, а с завтрашнего дня синоптики обещают настоящее бабье лето с необычно высокой для сентября температурой.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 сентября ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. С ночных 11–13 градусов воздух прогреется днём до 16–18. Атмосферное давление будет повышаться.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 22 сентября в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, без осадков, от 4 до 16 градусов тепла. Холоднее всего в этот день было в 1978 году, 0 градусов, теплее всего — в 1982 году, плюс 19, напоминает «Яндекс».