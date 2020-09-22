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22.09.2020 07:22
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В Петербурге пока ещё облачно и ветрено, но уже необычно тепло

Сегодня в Петербурге ещё будут облака и сильный ветер, а с завтрашнего дня синоптики обещают настоящее бабье лето с необычно высокой для сентября температурой.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 сентября ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы сильного. С ночных 11–13 градусов воздух прогреется днём до 16–18. Атмосферное давление будет повышаться.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, 22 сентября в Петербурге чаще всего бывает паcмурно, без осадков, от 4 до 16 градусов тепла. Холоднее всего в этот день было в 1978 году, 0 градусов, теплее всего — в 1982 году, плюс 19, напоминает «Яндекс».

23 и 24 сентября — уже малооблачно, ветер умеренный. Температура будет прибавлять по паре градусов в сутки. То есть в четверг ожидаются летние 20–22 градуса.

Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

Благодарить за хорошую погоду надо обширный антициклон, который скоро распространится над всей центральной частью России. Как долго у нас продлится бабье лето, «Фонтанке» рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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