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21.09.2020 12:03
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Сентябрьская жара. Главный синоптик Петербурга рассказал про аномалию наступающего бабьего лета

В Санкт-Петербурге действительно начинается бабье лето. Оно будет достаточно длинным — продержится как минимум неделю.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

В ближайшие дни у нас установится жаркая погода для этого времени года, рассказал «Фонтанке» 21 сентября главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Завтра будет относительно тёплый день — в районе 15–16 градусов, довольно ветрено, возможна облачность. А к 23 сентября температура вырастет до 20 градусов, и небо окончательно прояснится. Такая погода продержится всю наступившую неделю, а возможно, и до конца месяца. «До 22 градусов днём и 10–12 ночью — это очень высокая температура для сентября, на 5–6 градусов выше нормы», — подчеркнул Александр Колесов.

Петербург сейчас находится под влиянием западной периферии обширного антициклона, который вскоре установится над всей европейской территорией России, и циклоны останутся только над Балтикой. В начале недели ещё возможна облачность и свежий ветер 6–11 м/с — это «приветы» от циклонов, проходящих севернее. Но когда антициклон утвердится, ветер сменит направление на южное и юго-восточное и утихнет. «Так что это можно назвать бабьим летом, особенно период с 23 по 27 сентября», — резюмирует синоптик.

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Комментарии (8)

wagna
Ура!!!
Buka
значит продержусь еще без отопления, которого нет
Константа
Перестала мечтать о горячих батареях, уфффф :)))
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