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21.09.2020 23:15
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Власти Иркутска объявили в городе режим повышенной готовности после землетрясения

Власти Иркутска объявили в городе режим повышенной готовности после землетрясения, сообщает официальный сайт горадминистрации.

"По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введён режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.

Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков, добавлено в сообщении, бригады аварийно- спасательной службы осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме, добавили в мэрии.

Жителям города необходимо соблюдать осторожность, напоминают власти.

Они уточняют что подземные толчки были зафиксированы в 21.05 по московскому времени у айкала. Эпицентр землетрясения располагался в районе населенного пункта Култук, а тнтенсивность в эпицентре составила 8.1 балла.

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Комментарии (1)

coronel
«у айкала» - это у Байкала, а «тнтенсивность» к ТНТ отношения не имеет. Поправьте.
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