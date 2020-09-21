Власти Иркутска объявили в городе режим повышенной готовности после землетрясения
Власти Иркутска объявили в городе режим повышенной готовности после землетрясения, сообщает официальный сайт горадминистрации.
"По поручению мэра Иркутска Руслана Болотова в областном центре введён режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
Дежурные службы города начали сбор информации о последствиях подземных толчков, добавлено в сообщении, бригады аварийно- спасательной службы осуществляют патрулирование на предмет возможных повреждений зданий. Жертв и разрушений не выявлено. Объекты коммунальной инфраструктуры и стратегические объекты, расположенные на территории Иркутска, работают в штатном режиме, добавили в мэрии.
Жителям города необходимо соблюдать осторожность, напоминают власти.
Они уточняют что подземные толчки были зафиксированы в 21.05 по московскому времени у айкала. Эпицентр землетрясения располагался в районе населенного пункта Култук, а тнтенсивность в эпицентре составила 8.1 балла.