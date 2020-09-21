В районе Байкала произошло землетрясение, которое разбудило жителей Иркутска
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал подземный толчок в районе озера Байкал. Магнитуду оценили в 5,5.
По данным центра, землетрясение произошло примерно в 70 километрах от Иркутска. Толчки ощутили в Ангарске и Улан-Удэ, добавляет портал ngs24.ru. Очаг залегал на глубине десяти километров. По словам местных жителей, первый толчок они почувствовали примерно в два часа ночи (девять по Москве) и был он достаточно сильным. Еще минут через двадцать тряхнуло снова, уже слабее. Другие отмечают, что «трясло продолжительно».
Местное управление МЧС сообщает, что эпицентром стал поселок Култук в Слюдянском районе, там зафиксирована магнитуда 5,9. Толчки ощущались на территории 12 районов Иркутской области. Жертв и разрушений, по первым данным, нет.