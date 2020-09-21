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21.09.2020 20:49
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Столкновение ВАЗа с мусоровозом под Большой Ижорой запечатлел регистратор участника ДТП. Водитель пил водку

ВАЗ под Петербургом врезался в мусоровоз VOLVO и «Ладу» на скорости около 130 км в час. Прежде чем сесть за руль, водитель без прав пил водку.

Видео с регистратора третьего участника ДТП, из «Лады», 21 сентября публикует 47news. Издание выяснило, что в ВАЗ 19 числа села 46-летняя Наталья, ее 26-летний сын Сергей и его друг из Находки Вячеслав. В машине все трое оказались после застолья, водитель, по воспоминаниям друга, пил водку. Отправились в гости в Петергоф. На скорости около 130 км/ч, опять же, как вспомнил Сергей, машина влетела в мусоровоз и «Ладу». Виновник в тяжелом состоянии в больнице, женщина погибла в приемном покое, Сергей, как и два других водителя, не пострадал. Как сообщалось ранее, у уроженца Дальнего Востока нет водительского удостоверения.

На следующий день на этой же трассе ВАЗ тоже врезался в мусоровоз. Водитель погиб, но пьянство ни при чем.

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Комментарии (4)

Zloi_prohozhiy
первые телефоны с камерой в начале 2000х лучше снимали, чем вот этот 'регистратор' в 2020м
263376721
Погибла в приемном покое? Что там с ней сделали? Фонтанка как всегда жжот.
sektor7
По сути заголовка интрига:
Реально хотел увидеть как регистратор запечатлел водителя, пьющего на скорости водку из горла бутылки за рулем.
Пять раз смотрел в замедленном варианте. Но разобрал лишь что те кто сидел справа в авто могут отмечать день рождения.
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