ВАЗ под Петербургом врезался в мусоровоз VOLVO и «Ладу» на скорости около 130 км в час. Прежде чем сесть за руль, водитель без прав пил водку.



Видео с регистратора третьего участника ДТП, из «Лады», 21 сентября публикует 47news. Издание выяснило, что в ВАЗ 19 числа села 46-летняя Наталья, ее 26-летний сын Сергей и его друг из Находки Вячеслав. В машине все трое оказались после застолья, водитель, по воспоминаниям друга, пил водку. Отправились в гости в Петергоф. На скорости около 130 км/ч, опять же, как вспомнил Сергей, машина влетела в мусоровоз и «Ладу». Виновник в тяжелом состоянии в больнице, женщина погибла в приемном покое, Сергей, как и два других водителя, не пострадал. Как сообщалось ранее, у уроженца Дальнего Востока нет водительского удостоверения.