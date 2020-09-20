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20.09.2020 18:21
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Под Большой Ижорой снова ДТП. ВАЗ столкнулся с грузовиком, водитель погиб

На Южном полукольце второе смертельное ДТП с выездом на встречную полосу за сутки. Снова ВАЗ столкнулся с мусоровозом.

Об аварии сообщает региональное управление ГИБДД. По обстоятельствам оно мало чем отличается от ДТП, которое произошло на этом же участке трассы под Большой Ижорой в два часа дня накануне. 20 сентября около 11 утра 30-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, машина ушла в занос и оказалась на встречке. Там она столкнулась с мусоровозом, на этот раз Scania. 46-летний водитель грузовика не пострадал, хотя автомобиль также оказался в кювете. Второй участник ДТП умер на месте. Судя по фото с места аварии, легковушка после столкновения загорелась.

Накануне под большегруз на встречке также попал ВАЗ, кроме мусоровоза он врезался в «Ладу». Водитель госпитализирован в тяжелом состоянии, его пассажир, женщина, умерла в больнице. Выяснилось, что у мужчины за рулем ВАЗа не было прав, при госпитализации врачи почувствовали запах алкоголя. Возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (3)

mikkola2008
Как можно га сухой дороге не справиться с управлением. Опять смски писал? Как говорится одним дураком меньше.
sektor7
Никого не жалко.
Никого
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