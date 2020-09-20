На Южном полукольце второе смертельное ДТП с выездом на встречную полосу за сутки. Снова ВАЗ столкнулся с мусоровозом.



Об аварии сообщает региональное управление ГИБДД. По обстоятельствам оно мало чем отличается от ДТП, которое произошло на этом же участке трассы под Большой Ижорой в два часа дня накануне. 20 сентября около 11 утра 30-летний водитель ВАЗ не справился с управлением, машина ушла в занос и оказалась на встречке. Там она столкнулась с мусоровозом, на этот раз Scania. 46-летний водитель грузовика не пострадал, хотя автомобиль также оказался в кювете. Второй участник ДТП умер на месте. Судя по фото с места аварии, легковушка после столкновения загорелась.