ДТП с мусоровозом под Большой Ижорой стало уголовным делом. Женщина погибла, а у водителя не было прав

Водитель ВАЗ, который выехал на встречную полосу под Петербургом накануне днем, находится в тяжелом состоянии, пассажирка из его машины умерла в больнице. Мужчина ехал на чужой машине без прав.



Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, 30-летний водитель ВАЗ в тяжелом состоянии, у него переломы ног и таза, травма головы. Известно, что прав на управление машиной у него нет, судя по всему, он приехал в Петербург из Находки около года назад. Когда его эвакуировали медики, они отметили, что от мужчины пахнет алкоголем.

