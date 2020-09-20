ДТП с мусоровозом под Большой Ижорой стало уголовным делом. Женщина погибла, а у водителя не было прав
Водитель ВАЗ, который выехал на встречную полосу под Петербургом накануне днем, находится в тяжелом состоянии, пассажирка из его машины умерла в больнице. Мужчина ехал на чужой машине без прав.
Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, 30-летний водитель ВАЗ в тяжелом состоянии, у него переломы ног и таза, травма головы. Известно, что прав на управление машиной у него нет, судя по всему, он приехал в Петербург из Находки около года назад. Когда его эвакуировали медики, они отметили, что от мужчины пахнет алкоголем.
В аварию он попал около двух часов дня накануне, двигаясь от Большой Ижоры в сторону Ломоносова. Предположительно, при выходе из правого поворота он не справился с управлением. Мужчина выехал на встречную полосу на скорости около 50 км/ч. Там он столкнулся с мусоровозом и «Ладой», водители из этих автомобилей не пострадали.
В больницу с места ДТП увезли 46-летнюю жительницу Большой Ижоры. Известно, что она сидела на заднем кресле и была пристегнута. Она скончалась в приемном покое. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.