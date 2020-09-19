Пассажирка легковой, угодившей под мусоровоз у Большой Ижоры, скончалась в больнице

46-летняя женщина из автомобиля «ВАЗ-2115», который 19 сентября влетел в мусоровоз в Ломоносовском районе Ленобласти, скончалась. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.



Авария произошла под Большой Ижорой. По предварительной информации, 30-летний водитель «ВАЗ-2115» выскочил на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком и задел «Ладу Ларгус». Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

