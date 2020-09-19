Под Большой Ижорой легковая угодила под мусоровоз. Врачи спасают двоих

Водитель и пассажир отечественного авто оказались в на волоске от гибели после аварии в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом 19 сентября сообщают 47news со ссылкой на региональный отдел пропаганды УГИБДД.



По предварительным данным, около половины третьего дня в субботу у посёлка Большая Ижора 30-летний водитель «ВАЗ-2115» выскочил на встречную полосу, где врезался в мусоровоз «Вольво», а затем в «Ладу Ларгус».



В ДТП пострадали только водитель и 46-летняя пассажирка «LADA Samara». Их состояние оценивается как тяжёлое.

