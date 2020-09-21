Узбекистан заявил о желании принять участие в испытаниях вакцины «Вектора» против коронавируса
Узбекистан выразил заинтересованность в совместных исследованиях с Россией вакцины против COVID-19, разработанной новосибирским центром «Вектор». Страна заявила о желании принять участие в исследовании после регистрации вакцины, сообщает 21 сентября пресс-служба Роспотребнадзора.
О том, что эта центральноазиатская страна готова применять препарат «ЭпиВакКорона» на стадии исследования, стало известно в ходе видеоконференции Роспотребнадзора с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, посвящённой вопросам борьбы с коронавирусом.
Первая фаза клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона» завершена, при этом выявлена её полная безопасность, заверили в научном центре. Сейчас препарат проходит второй этап. На третьем для исследований вакцины будут приглашены не менее 3 тысяч добровольцев.
Ранее ВОЗ поблагодарила Россию за разработку вакцины НИЦ им. Гамалеи «Спутник V», отметив её «безопасность и эффективность». Подробнее о ней читайте в материале «Фонтанки».