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21.09.2020 15:27
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Узбекистан заявил о желании принять участие в испытаниях вакцины «Вектора» против коронавируса

Узбекистан выразил заинтересованность в совместных исследованиях с Россией вакцины против COVID-19, разработанной новосибирским центром «Вектор». Страна заявила о желании принять участие в исследовании после регистрации вакцины, сообщает 21 сентября пресс-служба Роспотребнадзора.

О том, что эта центральноазиатская страна готова применять препарат «ЭпиВакКорона» на стадии исследования, стало известно в ходе видеоконференции Роспотребнадзора с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия при министерстве здравоохранения Республики Узбекистан, посвящённой вопросам борьбы с коронавирусом.

Первая фаза клинических исследований вакцины «ЭпиВакКорона» завершена, при этом выявлена её полная безопасность, заверили в научном центре. Сейчас препарат проходит второй этап. На третьем для исследований вакцины будут приглашены не менее 3 тысяч добровольцев.

Ранее ВОЗ поблагодарила Россию за разработку вакцины НИЦ им. Гамалеи «Спутник V», отметив её «безопасность и эффективность». Подробнее о ней читайте в материале «Фонтанки».

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