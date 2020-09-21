Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на тех, кто призывает приватизировать государственные предприятия республики. Приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы» не будет, — заявил Лукашенко при согласовании назначения Сергея Никифоровича генеральным директором БелАЗа, сообщает БелТА в понедельник, 21 сентября. «Просто эти шарлатаны не знают, что такое приватизация. И каково отношение нашего общества. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну, и потом ходить ахать-охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня, и уверен, без вас [обращаясь к участникам совещания]. Это уже те, кто ничего не понимает в приватизации, что такое забрать у людей то, что создавалось миллионами. Забрать для одного какого-то инвестора», — заявил Лукашенко.

Запись слов белорусского лидера распространил телеграм-канал «Пул Первого», который связывают с пресс-секретарём Лукашенко Натальей Эйсмонт.

RT напоминает, что в 2018 году Александр Лукашенко допускал возможность точечной приватизации.

«Я не сторонник приватизации колхозов и совхозов. Но, думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я буду точечно принимать решения о приватизации — продавать, пускать частника в сельское хозяйство», — говорил президент Белоруссии два года назад.

Ранее на неэффективность экономической модели Белоруссии и неизбежную приватизацию крупных государственных предприятий обращали внимание известные экономисты. Политолог Станислав Белковский в интервью «Фонтанке» отмечал, что российский капитал ждёт возможности войти в управление крупными предприятиями братской республики.

«В первую очередь Мозырского НПЗ, на который претендует «Роснефть», «Беларуськалия» и «Гродно Азота», — пояснял эксперт. Заявления Лукашенко о невозможности приватизации делает на фоне продолжающихся акций протеста после выборов 9 августа, которые не признаны ЕС.

