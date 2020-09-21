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21.09.2020 14:41
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«Это уже без меня». Лукашенко выступил против приватизации государственных предприятий Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обрушился с критикой на тех, кто призывает приватизировать государственные предприятия республики. Приватизации в угоду «шарлатанам из-за границы» не будет, — заявил Лукашенко при согласовании назначения Сергея Никифоровича генеральным директором БелАЗа, сообщает БелТА в понедельник, 21 сентября.

«Просто эти шарлатаны не знают, что такое приватизация. И каково отношение нашего общества. Нигде, ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну, и потом ходить ахать-охать, поняв, что не туда зашли, — это уже без меня, и уверен, без вас [обращаясь к участникам совещания]. Это уже те, кто ничего не понимает в приватизации, что такое забрать у людей то, что создавалось миллионами. Забрать для одного какого-то инвестора», — заявил Лукашенко.

Запись слов белорусского лидера распространил телеграм-канал «Пул Первого», который связывают с пресс-секретарём Лукашенко Натальей Эйсмонт.

RT напоминает, что в 2018 году Александр Лукашенко допускал возможность точечной приватизации.

«Я не сторонник приватизации колхозов и совхозов. Но, думаю, на меня крестьяне не обидятся, если я буду точечно принимать решения о приватизации — продавать, пускать частника в сельское хозяйство», — говорил президент Белоруссии два года назад.

Ранее на неэффективность экономической модели Белоруссии и неизбежную приватизацию крупных государственных предприятий обращали внимание известные экономисты. Политолог Станислав Белковский в интервью «Фонтанке» отмечал, что российский капитал ждёт возможности войти в управление крупными предприятиями братской республики.

«В первую очередь Мозырского НПЗ, на который претендует «Роснефть», «Беларуськалия» и «Гродно Азота», — пояснял эксперт.

Заявления Лукашенко о невозможности приватизации делает на фоне продолжающихся акций протеста после выборов 9 августа, которые не признаны ЕС.

Идею приватизации поддерживают в Координационном совете белорусской оппозиции. Член КС Оксана Зарецкая в интервью «Фонтанке» отмечала, что государственное управление на крупных предприятиях необходимо Лукашенко в политических целях.

«Лукашенко же, по собственному признанию, использовал заводы как место, где на мизерной зарплате и в рабских по сути условиях годами содержались люди. За 26 лет он не создал в государстве условия, чтобы эти люди могли обеспечить свои семьи и свою жизнь другим способом. Он с презрением относится к предпринимателям и называет их «вшивыми блохами». Разве это можно назвать разумным экономическим развитием страны?» — рассказывала оппозиционерка в середине сентября.

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Комментарии (7)

Samal_
Кто бы сомневался что "роснефть" желает войти в управление НПЗ.. Только приватизация "государственной" компании РФ другой государственной компании Беларуси выглядит не приватизацией а рейдерством, чем по сути и является по большому счёту. Все хотят получить кусок пирога в момент его распила.
RemyMartin
Ему и деньги, и титушек, и поддержку в ООН - а он фигвами рисует, приватизироваться он не хочет.
Olen
Либерасня, как и везде, из домохозяек сразу в рантье хочет.
Работягам лапшу про "светлое будущее" и вперед дербанить чужое.
Зря стараются, Москва уже фактически всё скупила. Кредиты не просто так дают.
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