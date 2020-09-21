Хабенский и Янковский прыгают в горящий лес в трейлере фильма «Огонь». Для них создавали собственную тайгу
В Сети появился трейлер фильма «Огонь» режиссёра Алексея Нужного про пожарных, которые тушат леса. Ролик 21 сентября создатели опубликовали на YouTube.
Съёмки проходили в 2019 году в Красноярском крае. На площадке команда создавала собственную тайгу из уже спиленных деревьев, чтобы затем их поджечь. Как отмечает режиссёр Алексей Нужный, чьи слова приводят в пресс-службе компании «Централ Партнершип», актёры работали с настоящим огнём, потому что «было важно, чтобы в их глазах отражалось реальное, а не компьютерное пламя».
Герои спасают жителей деревень, летают на спецсамолётах ИЛ-62, Ми-8 и прыгают с парашютом.
Роль молодого спасателя-новичка исполнил Иван Янковский, инструктора в команде МЧС — Константин Хабенский. Помимо них зритель увидит Андрея Смолякова, Ирину Горбачеву, Виктора Добронравова, Романа Курцына и других.
Выход «Огня» запланирован на 24 декабря 2020 года в преддверии 30-летия МЧС. Ранее Алексей Нужный работал над комедиями «Я худею» и «Громкая связь». Новый фильм совместно создавали компания «Централ Партнершип», студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова и «Россия 1». «Огонь» презентовали на питчинге «Фонда кино» в минувшем августе. Создатели просили на картину 70 миллионов рублей.