«Запихали в багажник, увезли в лес». СК проверяет информацию о полицейской зачистке села под Новосибирском
Житель села Усть-Изес в Новосибирской области рассказал о нашествии полицейских. Методы оперативной работы с вывозом «подучетного элемента» в лес проверяет Следственный комитет.
Историю о полицейских рассказал 27-летний Алексей Унзер, опубликовав 20 сентября пост в социальных сетях. По его словам, сотрудники отдела полиции из поселка Венгерово приехали в село на 600 жителей на двух автомобилях, выволокли интересующих их мужчин из домов, погрузили по багажникам, отвезли в лес и избили.
«С ушей шла кровь, челюсть болит, меня рвало всю ночь», - говорит Унзер.
По словам рассказчика, полицейские искали его знакомого по фамилии Мыльников, который не явился на опрос.
СК Новосибирской области начал доследственную проверку, сообщает ведомство 20 сентября. Управление собственной безопасности регионального ГУ МВД тоже направило десант в Венгерово и Усть-Изес.
Алексей Унзер является фигурантом уголовного дела о краже, следует из ГАС «Правосудие». Процесс начался в августе 2020 года. Его знакомый Мыльников тоже упоминается в нескольких приговорах по кражам чугунных элементов печей из домовладений Венгеровского района.