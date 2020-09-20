«Запихали в багажник, увезли в лес». СК проверяет информацию о полицейской зачистке села под Новосибирском

Житель села Усть-Изес в Новосибирской области рассказал о нашествии полицейских. Методы оперативной работы с вывозом «подучетного элемента» в лес проверяет Следственный комитет.



Историю о полицейских рассказал 27-летний Алексей Унзер, опубликовав 20 сентября пост в социальных сетях. По его словам, сотрудники отдела полиции из поселка Венгерово приехали в село на 600 жителей на двух автомобилях, выволокли интересующих их мужчин из домов, погрузили по багажникам, отвезли в лес и избили.



«С ушей шла кровь, челюсть болит, меня рвало всю ночь», - говорит Унзер.

