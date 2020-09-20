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20.09.2020 14:11
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«Жемчужный» прапорщик Бойко стал фигурантом нового уголовного дела

В Петербурге возбудили новое уголовное дело в отношении 45-летнего «жемчужного» прапорщика Вадима Бойко. Его подозревают в нападении на полицейского.

Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, накануне Следственный комитет Красногвардейского района возбудил уголовное дело по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти».

«Подозреваемый Вадим Бойко задержан поздно вечером 19 сентября на двое суток и помещен в изолятор временного содержания», - уточнил собеседник «Фонтанки» в следствии.

По версии СК, днем 18 сентября Бойко избил помощника оперативного дежурного 13-го отдела полиции Красногвардейского района, куда он был доставлен после уличной драки. Потерпевший получил черепно-мозговую травму и ушиб челюсти.

Вадим Бойко получил известность в 2010 году после жестокого разгона митинга у Гостиного двора в Санкт-Петербурге. Прапорщику принадлежит высказывание «Хорьки, кому еще?» За удар прохожего дубинкой Бойко был привлечен к уголовной ответственности по статье «Превышение должностных полномочий». В 2013 году его задержали за злостное хулиганство. Бойко стрелял в чебуречной. Оба уголовных дела закончились для фигуранта условным наказанием.

Бойко получил прозвище «жемчужный прапорщик» за характерный браслет на запястье.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

sektor7
Тут принципиально осудить на реальный срок.
Дело чести милиции
Игорь Колоградский
Спорим ему опять ничего не будет? Он же не пластиковый стаканчик кинул и не потрогал шлем полицейского.
Mikle776
Даже интересно какое наказание последует за такое... или будет примирение сторон?
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