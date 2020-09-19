Возвращение «жемчужного» прапорщика. Бывший сотрудник МВД Петербурга Вадим Бойко задержан за нападение на полицейского

Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, накануне днем патрульные Красногвардейского района получили сообщение о драке на проспекте Косыгина. У 4-го дома задержали одного из участников — Бойко Вадима Вадимовича 1975 года рождения. Его доставили в 13-й отдел полиции для составления административного протокола.

В Петербурге задержали 45-летнего Вадима Бойко, ставшего символом жестокости при разгоне митингов. После увольнения со службы и стрельбы в закусочной Бойко напомнил о себе нападением на полицейского.

Опрашивать задержанного по обстоятельствам драки поручили 26-летнему помощнику оперативного дежурного. Диалог вышел из мирного русла, а к физической дипломатии Вадиму Бойко не привыкать. Помощник дежурного тщится вспомнить момент, разделивший его хорошее самочувствие и помутнение сознания. Но сослуживцы-очевидцы уверяют, что в нокаут его отправила рука Бойко. Вызванные в 13-й отдел врачи скорой диагностировали ему черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти.



Вадима Бойко отправили в камеру за хулиганство, а рапорт о нападении и медсправку — в Следственный комитет Красногвардейского района. Уголовное дело, вероятно, - вопрос времени.



О Бойко Россия узнала 31 июля 2010 года, когда при разгоне митинга у Гостиного двора прапорщик милиции с криком «Хорьки, кому еще?» подошел к мирно стоявшему петербуржцу, схватил за волосы и ударил дубинкой по лицу. Бойко окрестили «жемчужным» прапорщиком за характерный браслет на запястье. Его обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорили к условному сроку.

