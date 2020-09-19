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19.09.2020 23:11
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Возвращение «жемчужного» прапорщика. Бывший сотрудник МВД Петербурга Вадим Бойко задержан за нападение на полицейского

В Петербурге задержали 45-летнего Вадима Бойко, ставшего символом жестокости при разгоне митингов. После увольнения со службы и стрельбы в закусочной Бойко напомнил о себе нападением на полицейского.

Как стало известно «Фонтанке» 19 сентября, накануне днем патрульные Красногвардейского района получили сообщение о драке на проспекте Косыгина. У 4-го дома задержали одного из участников — Бойко Вадима Вадимовича 1975 года рождения. Его доставили в 13-й отдел полиции для составления административного протокола.

Опрашивать задержанного по обстоятельствам драки поручили 26-летнему помощнику оперативного дежурного. Диалог вышел из мирного русла, а к физической дипломатии Вадиму Бойко не привыкать. Помощник дежурного тщится вспомнить момент, разделивший его хорошее самочувствие и помутнение сознания. Но сослуживцы-очевидцы уверяют, что в нокаут его отправила рука Бойко. Вызванные в 13-й отдел врачи скорой диагностировали ему черепно-мозговую травму и сильный ушиб нижней челюсти.

Вадима Бойко отправили в камеру за хулиганство, а рапорт о нападении и медсправку — в Следственный комитет Красногвардейского района. Уголовное дело, вероятно, - вопрос времени.

О Бойко Россия узнала 31 июля 2010 года, когда при разгоне митинга у Гостиного двора прапорщик милиции с криком «Хорьки, кому еще?» подошел к мирно стоявшему петербуржцу, схватил за волосы и ударил дубинкой по лицу. Бойко окрестили «жемчужным» прапорщиком за характерный браслет на запястье. Его обвинили в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорили к условному сроку.

В мае 2013 года Бойко снова задержали — после стрельбы в чебуречной. Прокуратура требовала реального лишения свободы, но бывшего милиционера за злостное хулиганство осудили условно.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

local_
Простят и на этот раз,отправят в Минск,там такие требуются.
sektor7
Два условных плюс последний эпизод в совокупности на 5-ку заработал, дорогой прокурор, уважаемый суд.
Brit
Начинал сей тварищ свой славный путь в органах в начале 90-х на Петроградке. На пару с таким же тварищем крышевал на Петроградке бабулек и дедулек, продававших ерунду в попытке выжить в меняющемся мире. Тогда и на свой браслет "заработал".
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