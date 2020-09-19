Российские бомбардировщики Ту-160 побили мировой рекорд, продержавшись в воздухе 25 часов

Российские сверхзвуковые бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полета в своем классе. Как сообщает 19 сентября РИА Новости со ссылкой на командующего дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, отечественные летчики находились в воздухе более 25 часов, преодолев за это время свыше 20 тысяч километров.



Полет российских самолетов проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, Моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей. Ракетоносцы взлетели и сели на аэродроме Энгельс. Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

