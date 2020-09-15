Российские истребители Су-35с и МиГ-31 перехватили самолет ВВС США. Американский бомбардировщик B-1В Lancer был встречен и сопровожден российскими истребителями над Беринговым и Охотским морями. Об этом сообщает 15 сентября Минобороны РФ.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США. После сопровождения иностранного самолета российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», — говорится в сообщении ведомства.