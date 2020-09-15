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15.09.2020 16:18
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Российские истребители снова подняты в воздух из-за бомбардировщика НАТО. На этот раз — над Беринговым и Охотским морями

Российские истребители Су-35с и МиГ-31 перехватили самолет ВВС США. Американский бомбардировщик B-1В Lancer был встречен и сопровожден российскими истребителями над Беринговым и Охотским морями. Об этом сообщает 15 сентября Минобороны РФ.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1В Lancer ВВС США. После сопровождения иностранного самолета российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования», — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Минобороны РФ

Напомним, 14 сентября российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались на перехват трех бомбардировщиков ВВС США над Черным морем. В тот же день Военно-воздушные силы Норвегии перехватили российский бомбардировщик Ту-160.

В противостоянии РФ и НАТО не обходится и без курьёзов: штаб президента США Дональда Трампа опубликовал предвыборный плакат в поддержку американских войск, на котором по ошибке изображен российский МиГ-29.

Фото: Минобороны РФ

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