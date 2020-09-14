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14.09.2020 20:50
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Кошки-мышки с НАТО. Российские истребители перехватили три американских бомбардировщика над Чёрным морем, норвежские ВВС сопроводили Ту-160 на севере

Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались на перехват трех бомбардировщиков ВВС США над Черным морем, сообщает 14 сентября Национальный центр управления обороной РФ.

Радиолокационные средства засекли приближение объектов к границе РФ со стороны Украины, и два Су-27 и два Су-30 отправились на опознание. Оказалось, что над акваторией Черного моря движутся три американских В-52Н.

Предупредительный вылет пришлось делать и ВВС Норвегии. Соседей взволновали два стратегических бомбардировщика Ту-160, которые пролетели над Баренцевым и Норвежским морями и Атлантическим океаном, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. На отдельных этапах опознать самолёты поднимались истребители норвежских ВВС F-16.

По данным российского ведомства, в обоих случаях обошлось без нарушений воздушного пространства.

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