Кошки-мышки с НАТО. Российские истребители перехватили три американских бомбардировщика над Чёрным морем, норвежские ВВС сопроводили Ту-160 на севере

Российские истребители Су-27 и Су-30 поднимались на перехват трех бомбардировщиков ВВС США над Черным морем, сообщает 14 сентября Национальный центр управления обороной РФ.

Радиолокационные средства засекли приближение объектов к границе РФ со стороны Украины, и два Су-27 и два Су-30 отправились на опознание. Оказалось, что над акваторией Черного моря движутся три американских В-52Н.

Предупредительный вылет пришлось делать и ВВС Норвегии. Соседей взволновали два стратегических бомбардировщика Ту-160, которые пролетели над Баренцевым и Норвежским морями и Атлантическим океаном, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. На отдельных этапах опознать самолёты поднимались истребители норвежских ВВС F-16.