Дзюба догнал Халка по голам за «Зенит» и делит с ним восьмое место в истории команды
Нападающий Артем Дзюба в матче с «Уралом» в субботу, 19 сентября, забил 77-й гол за «Зенит». Благодаря этому 32-летний форвард вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории петербургской команды.
В шести сезонах в клубе Дзюба 57 раз отличился в матчах чемпионата России, 5 – в играх за Кубок и Суперкубок России, а также 15 раз – в еврокубках.
Дзюба вышел на 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита»— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) September 19, 2020
Подробности: https://t.co/P9ZtJQr1E5#УралЗенит pic.twitter.com/oow7Bvki8Q
Топ-10 лучших бомбардиров в истории «Зенита»:
1. Александр Кержаков — 163 гола (386 матчей)
2. Владимир Кулик – 101 (220)
3. Юрий Желудков – 87 (271)
4. Владимир Клементьев – 84 (352)
5. Лев Бурчалкин – 82 (423)
6. Андрей Аршавин – 80 (376)
7. Владимир Казаченок – 78 (219)
8. Халк – 77 (148) и Артем Дзюба – 77 (184)
9. Данни – 68 (256)
Однако гол Дзюбы не помог «Зениту» победить «Урал». Петербуржцы пропустили в конце встречи и закончили игру вничью 1:1, дав «Спартаку» и «Сочи» обогнать их в турнирной таблице.