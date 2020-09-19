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19.09.2020 18:57
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Дзюба догнал Халка по голам за «Зенит» и делит с ним восьмое место в истории команды

Нападающий Артем Дзюба в матче с «Уралом» в субботу, 19 сентября, забил 77-й гол за «Зенит». Благодаря этому 32-летний форвард вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории петербургской команды.

В шести сезонах в клубе Дзюба 57 раз отличился в матчах чемпионата России, 5 – в играх за Кубок и Суперкубок России, а также 15 раз – в еврокубках.

Топ-10 лучших бомбардиров в истории «Зенита»:

1. Александр Кержаков — 163 гола (386 матчей)

2. Владимир Кулик – 101 (220)

3. Юрий Желудков – 87 (271)

4. Владимир Клементьев – 84 (352)

5. Лев Бурчалкин – 82 (423)

6. Андрей Аршавин – 80 (376)

7. Владимир Казаченок – 78 (219)

8. Халк – 77 (148) и Артем Дзюба – 77 (184)

9. Данни – 68 (256)

Однако гол Дзюбы не помог «Зениту» победить «Урал». Петербуржцы пропустили в конце встречи и закончили игру вничью 1:1, дав «Спартаку» и «Сочи» обогнать их в турнирной таблице.

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Комментарии (2)

victor_k
...Юра Желудков - величайший футболист Зенита всех времён.
Ты забил не только те два великие гола Дасаеву в Москве, о которых все помнят (и которые не очень любишь вспоминать ты).

Ленинград помнит твою игру.
Всегда.
Незабываемо.
ЦВБП
Товарищ Халк таких позорных липовых голов не забивал ...
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