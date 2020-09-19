Нападающий Артем Дзюба в матче с «Уралом» в субботу, 19 сентября, забил 77-й гол за «Зенит». Благодаря этому 32-летний форвард вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории петербургской команды.



В шести сезонах в клубе Дзюба 57 раз отличился в матчах чемпионата России, 5 – в играх за Кубок и Суперкубок России, а также 15 раз – в еврокубках.