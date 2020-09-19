Вничью завершился матч 8-го тура чемпионата РПЛ «Урал» - «Зенит», который проходил в субботу, 19 сентября, в Екатеринбурге. Финальный свисток зафиксировал счет 1:1.
Все, 1:1. Матч окончен #УралЗенит pic.twitter.com/LR6hApJzVK— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) September 19, 2020
Петербуржцы забили первыми. Уже на 4-й минуте отличился Артем Дзюба. На 69-й Андрей Панюков сравнял счет.
У «Зенита» теперь 17 очков. Пока сине-бело-голубые сохраняют лидерство в турнирной таблице, но их могут догнать «Сочи» (15 очков) и «Спартак» (14 очков), которые играют завтра, 20 сентября.
«Зенит» следующий матч проведет 26 сентября против «Уфы». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.