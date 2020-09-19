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19.09.2020 18:31
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«Зенит» упустил победу в Екатеринбурге

Вничью завершился матч 8-го тура чемпионата РПЛ «Урал» - «Зенит», который проходил в субботу, 19 сентября, в Екатеринбурге. Финальный свисток зафиксировал счет 1:1.

Петербуржцы забили первыми. Уже на 4-й минуте отличился Артем Дзюба. На 69-й Андрей Панюков сравнял счет.

У «Зенита» теперь 17 очков. Пока сине-бело-голубые сохраняют лидерство в турнирной таблице, но их могут догнать «Сочи» (15 очков) и «Спартак» (14 очков), которые играют завтра, 20 сентября.

«Зенит» следующий матч проведет 26 сентября против «Уфы». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге.

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Комментарии (2)

ЦВБП
Интересно, а в ЛЧ тоже будут Зениту засчитывать голы из положения вне игры? ... Газпром договорился? ... Ведь честно забивать Зенит не может ...
Wuhan Proletarian
Заголовок неверный.
Правильно так - Зенит еле унес ноги из Екатеринбурга
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