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19.09.2020 18:25
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Хабаровск затопило. Амур поднялся до критической отметки

Непогода в Хабаровске стала причиной множества аварий и потопа. Как сообщает Amurmedia в субботу, 19 сентября, улицы и дворы краевой столицы погрузились под воду.

Парализовано движение на главных городских магистралях. Горожане вынуждены передвигаться по некоторым улицам едва ли не в вплавь. «Центр плавает», - пишут местные жители в социальных сетях.

Уровень воды в Амуре поднялся до критической отметки. По данным МЧС, сейчас он составляет 623 см, в ближайшие сутки ожидается, что вода поднимется ещё на 5—10 см. Отметим, всё это не помешало протестующим опять выйти в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала, обвиняемого в заказных убийствах.

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Комментарии (3)

Ruticon
ну и что с этим собирается делать банный голубок? ...
Свифт
.... трэш, рыба плавает прямо по улицам города, косяками .... да какая крупная.
Nerevar
Я/мы - Фургал на лодках вышли или вплавь, транспаранта реют над водой. Главное, чтобы Фургаломобиль на баржу поставили, а то жалко если утонет это чудо техники.
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