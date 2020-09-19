Непогода в Хабаровске стала причиной множества аварий и потопа. Как сообщает Amurmedia в субботу, 19 сентября, улицы и дворы краевой столицы погрузились под воду.

Парализовано движение на главных городских магистралях. Горожане вынуждены передвигаться по некоторым улицам едва ли не в вплавь. «Центр плавает», - пишут местные жители в социальных сетях.