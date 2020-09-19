Хабаровск затопило. Амур поднялся до критической отметки
Непогода в Хабаровске стала причиной множества аварий и потопа. Как сообщает Amurmedia в субботу, 19 сентября, улицы и дворы краевой столицы погрузились под воду.
Парализовано движение на главных городских магистралях. Горожане вынуждены передвигаться по некоторым улицам едва ли не в вплавь. «Центр плавает», - пишут местные жители в социальных сетях.
Уровень воды в Амуре поднялся до критической отметки. По данным МЧС, сейчас он составляет 623 см, в ближайшие сутки ожидается, что вода поднимется ещё на 5—10 см. Отметим, всё это не помешало протестующим опять выйти в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала, обвиняемого в заказных убийствах.