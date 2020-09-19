В Хабаровске одиннадцатую субботу подряд прошла несанкционированная акция в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Как сообщает в субботу, 19 сентября, DVhab.ru, сотни протестующих собрались у здания областного правительства на площади Ленина.



Издание Amur.life дало оценку в две тысячи протестующих. Официальные данные городских властей - около 600 человек. Отмечается, что во время митинга на площади устроили концерт классической музыки в честь 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена — при том, что он родился в декабре.

