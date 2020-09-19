Акцию в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске пытались заглушить музыкой в честь 250-летия Бетховена, хотя он родился в декабре
В Хабаровске одиннадцатую субботу подряд прошла несанкционированная акция в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Как сообщает в субботу, 19 сентября, DVhab.ru, сотни протестующих собрались у здания областного правительства на площади Ленина.
Издание Amur.life дало оценку в две тысячи протестующих. Официальные данные городских властей - около 600 человек. Отмечается, что во время митинга на площади устроили концерт классической музыки в честь 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена — при том, что он родился в декабре.
Протестующие скандировали: «20 лет доверия нет!», «Путина в отставку!» и «Хабаровск, выходи!»
Интернет можно закрывать после этого видео. Вот так должен выглядеть настоящий митинг.— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) September 19, 2020
Не забудьте включить звук. pic.twitter.com/0AtNUjGNNm
Напомним, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют в серии заказных убийств. После его задержания и этапирования в Москву в середине лета 2020 года жители регулярно выходят на улицы с акциями в поддержку экс-руководителя региона.