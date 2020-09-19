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19.09.2020 10:51
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Акцию в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске пытались заглушить музыкой в честь 250-летия Бетховена, хотя он родился в декабре

В Хабаровске одиннадцатую субботу подряд прошла несанкционированная акция в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала. Как сообщает в субботу, 19 сентября, DVhab.ru, сотни протестующих собрались у здания областного правительства на площади Ленина.

Издание Amur.life дало оценку в две тысячи протестующих. Официальные данные городских властей - около 600 человек. Отмечается, что во время митинга на площади устроили концерт классической музыки в честь 250-летия со дня рождения Людвига ван Бетховена — при том, что он родился в декабре.

Протестующие скандировали: «20 лет доверия нет!», «Путина в отставку!» и «Хабаровск, выходи!»

Напомним, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обвиняют в серии заказных убийств. После его задержания и этапирования в Москву в середине лета 2020 года жители регулярно выходят на улицы с акциями в поддержку экс-руководителя региона.

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