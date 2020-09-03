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03.09.2020 17:52
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Экс-губернатора Хабаровского края Фургала оставили под стражей до 9 декабря

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала оставили под стражей до 9 декабря. Об этом 3 сентября сообщает ТАСС.

«Ходатайство следствия подлежит удовлетворению. Продлить обвиняемому Фургалу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 9 декабря», — огласила постановление судья Евгения Николаева.

Ранее в рамках судебного заседания по продлению меры пресечения экс-главе региона прокурор рассказал о заявлениях свидетелей, которые «испытывают страх от действий» Фургала, а также о том, что он якобы «руководил подразделением, занимающимся физическим устранением неугодных ему лиц». Бывший губернатор, в свою очередь, пожаловался на давление с целью склонить его к сотрудничеству со следствием.

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан и арестован в середине этого лета. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — в 2004–2005 годах. В начале осени ему предъявлено обвинение.

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