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19.09.2020 14:07
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TikTok подал в суд на администрацию Дональда Трампа. Китайская соцсеть требует прав на свободу слова

Китайская соцсеть TikTok подала иск в суд к администрации президента США. Как пишет 19 сентября Bloomberg, сервис требует заблокировать решение о запрете работы соцсети в Америке.

TikTok считает, что Дональд Трамп превысил свои полномочия «по политическим причинам», а не для того, чтобы воспрепятствовать «чрезвычайной угрозе», что разрешено законом. Также китайская соцсеть считает, что американский президент таким образом нарушил первую поправку к конституции, которая гарантирует право на свободу слова. В иске также утверждается, что власти США проигнорировали доказательства того, что TikTok не передает третьим лицам персональные данные пользователей.

В Белом доме на запрос Bloomberg оперативно ответить не смогли. 18 сентября власти США заявили об ограничении доступа к китайским TikTok и WeChat. Приложения должны быть удалены из App Store, Google Play и других платформ, доступных в стране.

Владелец TikTok, китайская корпорация ByteDance, может продать американский сегмент своего бизнеса Oracle, предварительные договоренности об этом уже достигнуты. В таком случае, санкции с соцсети должны быть сняты.

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