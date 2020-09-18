«Для защиты национальной безопасности». TikTok и WeChat удалят из магазинов приложений в США

Соответствующее решение минторг США опубликовал 18 сентября. Согласно заявлению министерства, с 20 сентября для WeChat и с 12 ноября для TikTok запрещено предоставление услуг интернет-хостинга, которые позволяют приложениям работать в США. Под запрет попадает любое оказание услуг по распространению и сопровождению приложений, их обновление через онлайн-магазины, а также платежи через WeChat.

Власти США ограничивают доступ к китайским TikTok и WeChat. Приложения должны быть удалены из App Store, Google Play и других платформ, доступных в стране.

«Сегодняшние действия еще раз доказывают, что президент Трамп сделает все, что в его силах, чтобы гарантировать нашу национальную безопасность и защитить американцев от угроз Коммунистической партии Китая», — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Он отметил, что угрозы от TikTok и WeChat не идентичны, но похожи: приложения собирают данные пользователей, например сетевую активность, местоположение, истории просмотров и поиска. «Использование WeChat и TikTok создает неприемлемые риски для нашей национальной безопасности», — заключают в министерстве.

До вступления приказа в силу запрет на загрузку TikTok может отменить президент Дональд Трамп. По словам Росса, американские пользователи пока сохранят доступ к приложению, поскольку уже идут переговоры, которые могут нивелировать угрозу безопасности.

Часть китайского TikTok, как и хотел Трамп, готова купить американская корпорация. 14 сентября Oracle подтвердила заключение сделки с материнской компанией TikTok, которая уже направила в минфин США предложение по сделке. Правительство планирует рассмотреть его в течение недели.