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14.09.2020 19:14
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Американская Oracle покупает часть китайского TikTok, как и хотел Трамп

Корпорация Oracle подтвердила, что заключила сделку с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, о покупке американского сегмента сервиса для размещения коротких видео.

«Oracle подтверждает заявление госсекретаря Мнучина о том, что это часть предложения, представленного ByteDance в министерство финансов на выходных, в котором Oracle будет выступать в качестве надежного поставщика технологий», — заявили в Oracle 14 сентября.

Как сообщает CNBC, ByteDance уже направила в минфин США предложение по сделке. Правительство планирует рассмотреть его в течение недели.

Напомним, что президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он сказал, что американская компания должна заключить сделку о приобретении социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа TikTok будет запрещена. Накануне китайцы отказали в сделке корпорации Microsoft.

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