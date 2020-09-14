Американская Oracle покупает часть китайского TikTok, как и хотел Трамп

Корпорация Oracle подтвердила, что заключила сделку с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, о покупке американского сегмента сервиса для размещения коротких видео.



«Oracle подтверждает заявление госсекретаря Мнучина о том, что это часть предложения, представленного ByteDance в министерство финансов на выходных, в котором Oracle будет выступать в качестве надежного поставщика технологий», — заявили в Oracle 14 сентября.



Как сообщает CNBC, ByteDance уже направила в минфин США предложение по сделке. Правительство планирует рассмотреть его в течение недели.

