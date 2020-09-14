Американская Oracle покупает часть китайского TikTok, как и хотел Трамп
Корпорация Oracle подтвердила, что заключила сделку с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, о покупке американского сегмента сервиса для размещения коротких видео.
«Oracle подтверждает заявление госсекретаря Мнучина о том, что это часть предложения, представленного ByteDance в министерство финансов на выходных, в котором Oracle будет выступать в качестве надежного поставщика технологий», — заявили в Oracle 14 сентября.
Как сообщает CNBC, ByteDance уже направила в минфин США предложение по сделке. Правительство планирует рассмотреть его в течение недели.
Напомним, что президент США Дональд Трамп 31 июля объявил, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он сказал, что американская компания должна заключить сделку о приобретении социальной сети у ByteDance до 15 сентября, иначе работа TikTok будет запрещена. Накануне китайцы отказали в сделке корпорации Microsoft.